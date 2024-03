Programme de professionnalisation des ligues et des clubs

Le département Football professionnel de la FIFA gère divers programmes conçus pour promouvoir la professionnalisation du football partout dans le monde. Il fournit dans ce cadre un soutien sur mesure aux associations membres, aux ligues ainsi qu’aux clubs, les assistant en matière de planification stratégique, de format et d’organisation de compétitions, de structures de gouvernance, d’aspects commerciaux, de droits médias et de communication. L’élaboration des projets se fait sur demande, le plus souvent en collaboration avec la division Associations membres de la FIFA, qui conseille les associations membres et/ou les organisateurs de championnats au vu des besoins qu’ils disent avoir. Au cours des dernières années, le département Football professionnel a mené à bien plusieurs projets dans un certain nombre de pays, dont :