Les Associations en action : septembre 2024

VAR et éducation digitale en Mauritanie

Le Programme de Développement des Talents (TDS) continue de se déployer

FIFA.com/Inside vous présente l'actualité des Associations Membres en septembre

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, FIFA.com/Inside met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Impact local et global

Un séminaire de trois jours organisé au siège de la FIFA à Zurich (Suisse) a réuni 70 membres de la division Associations Membres dans le but de renforcer les liens personnels et professionnels, mais aussi pour faire le bilan tout en se projetant autour de trois axes définis par le Président de la FIFA, Gianni Infantino : le développement, les compétitions et les infrastructures.

"Pour être présent au niveau mondial, il faut être ancré à l’échelle locale", a déclaré le Président Infantino aux acteurs présents. Basée à Paris, la division Associations membres est la première division de la FIFA à avoir été délocalisée hors du siège. Elle est dotée de 11 bureaux de développement régionaux répartis de Christ Church (La Barbade) à Auckland (Nouvelle-Zélande), en passant par Johannesburg (Afrique du Sud) et New Delhi (Inde).

Le football mauritanien a frappé un grand coup en matière d'innovation avec l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) utilisée pour la toute première fois lors d'un match de Super D1.

"Le lancement de la technologie VAR marque un tournant majeur pour le développement du football en Mauritanie", explique Jemal Sevir, Directeur exécutif de la FFRIM et chef du projet VAR. Cette étape historique est l'aboutissement d'un long et rigoureux processus d’implémentation, tant sur l’aspect technologique de l’outil que sur la formation des arbitres avec de nombreux séminaires et ateliers en vue d'une évaluation finale au mois d'août 2024 sous la houlette d’experts FIFA.

Toujours en Mauritanie, un protocole d’accord tripartite a été signé en septembre entre le Ministère de l’Éducation et de la Réforme du Système Éducatif, la Fondation FIFA et la Fédération mauritanienne de football pour y lancer le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA.

"La Mauritanie est le premier pays arabe et africain, et la troisième nation au monde, après Belize et le Paraguay, à bénéficier de ce programme. Ce qui témoigne de la grande confiance dont jouit notre pays, à travers la Fédération mauritanienne de football, auprès des instances et partenaires sportifs internationaux", a souligne Ahmed Yahya, le président de la FFRIM.

Pour que jeunesse se fasse

La Fédération Sud-Africaine de football, en collaboration avec le Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS), a organisé en septembre la deuxième édition du tournoi interprovincial TDS U-15 au Panorama Football Club à Honeydew, Roodepoort.

La première édition du tournoi a joué un rôle majeur l'émergence de la génération U-17 d'Afrique du Sud qui disputera les championnats COSAFA de la catégorie en décembre.

Cette deuxième édition a rassemblé des garçons et des filles issus des neuf provinces du pays. Ce tournoi est devenu une plateforme importante pour détecter et faire progresser les futurs joyaux d'Afrique du Sud.

La Zambie, qui a remporté la précédente édition des championnats COSAFA U-17 masculins en 2022, a elle aussi préparé sa nouvelle génération en prenant part à un tournoi du Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS) qui se tenait en Côte d'Ivoire. À cette occasion, les Junior Chipolopolo se sont mesurés aux sélections du Maroc et d'Afrique du Sud. Parmi les autres participants figuraient la Tanzanie, l'Égypte et les jeunes Éléphants de Côte d'Ivoire.

Andorre développe ses jeunes talents

Au cours du mois de septembre, la Fédération Andorrane de Football a reçu la visite de Tomas Danilevičius. L'ancien international lituanien, devenu consultant technique régional de la FIFA, est venu constater la façon dont la FAF applique le Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS).

"J'ai vu une équipe de personnes désireuses de développer le football sur tous les fronts, avec un processus bien engagé pour la croissance des jeunes footballeurs", s'est réjoui l'ancien international lituanien, estimant que le programme appliqué par la Fédération "est clair et bien structuré."

"Il est important de suivre une méthode et d'appliquer des connaissances pour découvrir les talents et les faire grandir à travers des programmes appropriés afin qu'ils puissent faire partie un jour des sélections nationales", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de son pays.