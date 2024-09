Le football mauritanien se dote de la VAR

Le football mauritanien est entré dans une nouvelle ère. Pour la première fois de l'histoire, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a été utilisée pour un match de Super D1. Ce baptême du feu a eu lieu au Stade Cheikha Ould Boïdiya, à Nouakchott, à l’occasion du match AS Garde-FC Ksar. Une première expérience réussie. "Le lancement de la technologie VAR marque un tournant majeur pour le développement du football en Mauritanie", explique Jemal Sevir, Directeur exécutif de la FFRIM et chef du projet VAR. "Il s'agit d'un engagement pris publiquement par le Président de la Fédération, M. Ahmed Yahya, en février dernier avec un objectif clair : répondre à toutes les exigences du programme d'approbation de la FIFA pour un lancement officiel le 14 septembre 2024 à l'occasion du match d'ouverture de la saison 2024-2025." Si une nouvelle page d’histoire s’est ainsi écrit, cela a également été la fin d’un chapitre palpitant. Car s’est achevé, avec la fin heureuse que l’on connaît, un long et rigoureux processus d’implémentation, tant sur l’aspect technologique de l’outil que sur la formation des arbitres. Nombreux séminaires et ateliers de travail ont figuré à l’agenda 2024 des officiels de match et techniciens VAR, une évaluation finale ayant eu lieu en août sous la houlette d’experts FIFA.