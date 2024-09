Le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA lancé en Afrique, la Mauritanie rejoint l’initiative

La Mauritanie devient le premier pays africain à mettre en œuvre le programme après avoir signé un mémorandum d’entente avec la Fondation FIFA.

Le programme, qui court sur trois ans, vise à améliorer le quotidien d’au moins 10 000 écoliers mauritaniens âgés de 6 à 12 ans.

Lancé en 2023, le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA veut permettre aux jeunes d’améliorer leurs compétences numériques et promouvoir l’inclusion sociale.

Le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA a franchi une étape importante avec son lancement en Afrique. La Mauritanie est le premier pays du continent à rejoindre cette initiative qui vise non seulement à enseigner aux élèves comment interagir avec la technologie, mais aussi à acquérir des compétences essentielles et à accroître les opportunités de carrière des écoliers dans le monde entier.

La ministre mauritanienne de l’éducation, Mme Houda Babah, s’est jointe au président exécutif de la Fondation FIFA, Mauricio Macri, au président de la Fédération de Football de la Mauritanie, Ahmed Yahya, et à d’autres dignitaires pour la signature d’un mémorandum d’entente qui constitue le dernier jalon dans le développement du programme.

« C’est un jour historique pour la Fondation FIFA, le Programme d’éducation numérique et les enfants de Mauritanie », a déclaré Mauricio Macri après la signature du mémorandum d’entente, qui vise à améliorer le quotidien d’au moins 10 000 écoliers mauritaniens âgés de 6 à 12 ans au cours des trois prochaines années.

« Par le pouvoir unique du football, la Fondation FIFA s’est engagée à développer le programme, et son déploiement sur le sol africain est un moment spécial pour nous tous. Ce n’est que le début, mais nous commençons déjà à en récolter les fruits dans d’autres pays. La perspective de ce qu’il peut apporter aux enfants de Mauritanie est très enthousiasmante et constitue l’essence même de la raison pour laquelle la Fondation FIFA l’a élaboré ».

La portée du programme dépasse le simple domaine de l’informatique, puisqu’il promeut également l’inclusion sociale et l’innovation éducative par le biais d’activités qui associent l’apprentissage basé sur des projets, la technologie et le football.

Le programme s’appuie sur la passion des élèves pour le football pour les plonger dans le monde du codage, de la robotique et de la culture numérique d’une manière captivante et amusante. Introduire les concepts du football dans les salles de classe permet de faciliter, pour les élèves, la découverte de la technologie mais aussi le développement des compétences en matière de résolution de problèmes, de créativité et de travail d’équipe.

Des activités pratiques telles que la programmation de simulations de football, la conception de capteurs de suivi des performances ou de robots pour des mini-tournois de football rendent l’expérience d’apprentissage interactive et pertinente. Cette approche renforce la confiance, stimule la curiosité et encourage les élèves à être acteur de leur propre parcours d’apprentissage. Enfin, en plus d’améliorer l’accès à la culture numérique, le programme donne aux élèves les outils et les compétences dont ils auront besoin pour réussir dans le futur.

Le programme aide également les pays à combler le fossé numérique entre les communautés urbaines et les communautés rurales éloignées. La fourniture d’équipements tels que des netbooks et des projecteurs, la formation intensive des encadrants et les activités visant à impliquer les familles et les communautés sont autant d’éléments clés financés par la Fondation FIFA pour atteindre les plus vulnérables et contribuer à mettre ces élèves sur un pied d’égalité et à développer leur potentiel.