Les Associations en action : novembre 2024

Des arbitres mieux formés grâce au soutien de la FIFA

Des programmes de professionnalisation et de gestion des clubs en Afrique

Football For Schools poursuit son déploiement en Ouganda

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Un soutien fort pour le développement des arbitres

La profusion d'offres de formation aux arbitres grâce aux programmes de la FIFA a été largement mise en évidence au cours du mois. Les arbitres d'élite de Guinée ont eu l'occasion de se développer personnellement grâce à la visite d'instructeurs de la FIFA spécialisés dans les aspects physiques et techniques tout au long d'un événement intensif de cinq jours à Conakry.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a lancé le processus d'adoption de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans les compétitions de football du Ghana avec une réunion de deux jours organisée entre une délégation de l'équipe VAR de la FIFA et des responsables de la GFA. Une large représentation de la fédération a participé aux réunions réaffirmant l'engagement de la GFA à mettre en œuvre rapidement la technologie VAR. Une assemblée de cinq jours s'est également tenue à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour 30 arbitres locaux, où la formation VAR était un élément clé.

Les entraîneurs en formation

Le mardi 26 novembre, Ammy Ninje, entraîneur des talents de la FIFA, a organisé au Liberia une réunion de développement des entraîneurs d'une journée avec les entraîneurs de base du comté de Montserrado au siège de la Fédération libérienne de football.

Les sessions ont souligné l'importance d'améliorer les techniques d'entraînement, de créer une atmosphère positive et inclusive et d'offrir aux joueurs le meilleur soutien possible pour leur développement.

Des ateliers pour transmettre des connaissances

La FIFA a également organisé un programme de professionnalisation et de gestion des clubs au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Chaque atelier a été suivi par de nombreux dirigeants de clubs locaux, l'accent étant mis principalement sur la planification stratégique, le commerce et le marketing, les finances et la gouvernance.

Football for Schools poursuit son déploiement

Le programme Football for Schools (F4S) de la FIFA continue de remplir son objectif principal, qui est de faire découvrir ce sport magnifique aux jeunes joueurs aux quatre coins du monde.

En Ouganda, un grand nombre d’écoles bénéficient de dons de matériel ainsi que d'ateliers de formation au programme. Une plateforme massive a été mise en place au pays, avec 235 écoles représentées dans un atelier complet de deux jours pour les enseignants de la région du Nil occidental.

Développer les talents d'élite à travers le monde

Ce mois a été très chargé pour les différentes nations du monde qui ont participé au Programme de développement des talents de la FIFA (TDS). Ce programme vise à créer un héritage durable pour le développement des talents à long terme en maximisant les opportunités de chaque association membre.

Des participants de toute l'Europe se sont rendus en Croatie pour l'atelier d'échange de connaissances du TDS de cette année. En plus de nombreuses grandes nations européennes du football, des représentants japonais étaient également présents à Zagreb. "La FIFA, en collaboration avec l'association croate, a vraiment organisé un événement de premier ordre", a déclaré le directeur sportif de la Fédération autrichienne de football, Peter Schöttel. "De nombreuses informations sont fournies sur la manière dont les autres nations travaillent dans le domaine du développement des talents. Cet atelier offre également l'occasion d'échanger des idées avec les meilleures nations et de rester en contact."