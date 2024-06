Les Associations en action : mai 2024

Le Congrès de la FIFA prend des mesures historiques

La Thaïlande en pointe sur Football For Schools

Paris accueille la FIFA pour ses 120 ans

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Un Congrès historique

Réuni à Bangkok, en Thaïlande, le 74e Congrès de la FIFA a désigné le Brésil comme pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. La compétition phare du football féminin aura ainsi lieu pour la première fois sur le continent sud-américain. Dans un autre moment solennel, les membres du Congrès et les FIFA Legends se sont mobilisés afin d’éradiquer définitivement le racisme dans le football.

La Thaïlande à la pointe

Le Président de la FIFA a profité de sa présence en Thaïlande pour se rendre à une journée de célébration Football for Schools. Un nouveau module du programme a été lancé à cette occasion. Celui-ci se concentre sur les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et sur la formation de professeurs d’éducation physique spécialisés dans l’encadrement de ces enfants.

Toujours au Pays du Sourire, Gianni Infantino a aussi inauguré le nouveau siège de la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT). Cet événement marquait le terme d’un ambitieux projet immobilier entièrement financé par le programme de développement FIFA Forward.

Accord Pacifique

En marge du Congrès de la FIFA, Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, a rencontré le président de l'OFC, Lambert Maltock, pour signer un accord de coopération entre les deux entités.

C’est la première fois qu’un tel accord est signé entre la FFF et une confédérations internationale, et ce n’est pas un hasard si c’est avec l’Océanie qu’il s’est établi, puisque parmi les territoires regroupés par l'OFC, deux sont français : Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Une façon de se rapprocher plus encore de ces ligues régionales autonomes mais placées sous l’égide de la FFF, et qui bénéficient notamment d’un accompagnement dans le développement de leur politique technique via la Direction Technique Nationale (DTN).

La FIFA fête ses 120 ans à Paris

Quelques jours plus tard, M. Diallo était de retour à Paris pour se joindre aux festivités autour des 120 ans de la FIFA. Le président de la FFF, le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que de nombreuses personnalités du football français et international étaient reçues au Palais de l'Élysée par le président de la République Française, Emmanuel Macron, pour fêter cet anniversaire spécial, dans la ville qui a vu naître l'instance dirigeante du football mondial, le 21 mai 1904.

La Mauritanie a du talent

Le football mauritanien a le vent en poupe, comme le montre la qualification pour la première fois de son histoire de l'équipe nationale pour le deuxième tour lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. La fédération mauritanienne (FFRIM) travaille main dans la main avec la FIFA pour développer son football et a reçu une délégation emmenée par le Directeur de la FIFA, Steven Mertens, venue visiter le tout nouveau Complexe sportif ultra moderne du pays, financé par le programme FIFA Forward.

Les hôtes réunis à Toronto

Fin mai, les représentants des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont participé à une série de séminaires s’inscrivant dans le cadre des préparatifs de la compétition, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin 2026. des membres des bureaux de la FIFA de Toronto, Mexico et Miami étaient également présents. Plus de 100 personnes se sont ainsi réunies pour trois journées intenses de discussions. C’est la troisième fois en six mois qu’une telle rencontre est organisée. Des éléments clés liés à la planification opérationnelle de la compétition et à l’expérience des supporters ont été abordés (gestion des invités, FIFA Fan Festivals™, bande son de la FIFA, volontaires, héritage, cérémonies, etc.).

#WorldFootballDay