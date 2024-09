Les Associations en action : Août 2024

Au revoir Paris 2024, et bonjour Colombie 2024 !

Le développement de l'arbitrage se poursuit en Afrique

Football For Schools revient au Kenya et s'installe au Lesotho

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Paris réussis

Le rideau est tombé sur Paris 2024. Palpitants et spectaculaires, les Tournois Olympiques de football se sont achevés sur des médailles d'or remportées par l'Espagne chez les hommes et par les Etats-Unis chez les femmes. Cinq ans après avoir accueilli la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, la France a encore démontré toutes ses qualités dans l'organisation d'évènements de cette envergure. Ayant reçu les membres du Mouvement Olympique dans les bureaux de la FIFA à Paris le 8 août dernier, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a remercié le Comité International Olympique (CIO) et la ville de Paris pour "la célébration de l’unité, de l’inclusion et du rassemblement de personnes venues des quatre coins de la planète malgré notre monde divisé". Le football aura bel et bien apporté sa pierre à ce magnifique édifice olympique.

La médaille du mérite pour l'arbitrage mauritanien

Certes la Mauritanie n'a remporté aucune médaille au cours de ces JO, mais elle a parfaitement été représentée lors de la finale d'une épreuve, et pas des moindres : celle du Tournoi Olympique de Football Masculin. L'arbitre mauritanien Dahane Beida a effectivement été désigné quatrième arbitre pour ce match historique entre l'Espagne et la France.

Autre motif de satisfaction pour l'arbitrage mauritanien : Le processus d’implémentation de la VAR est entré dans sa phase ultime. Une évaluation finale, à la fois des arbitres et de la technologie mise en place, était au cœur d'un dernier atelier de travail animé par des Instructeurs FIFA. La Mauritanie projette d'utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans son championnat d'élite dès le début de la saison 2024-2025

L'arbitrage africain poursuit son développement

Mettre l’accent sur le développement des arbitres fait partie des Objectifs Stratégiques 2023-2027 du Président de la FIFA, la formation d'officiels hautement qualifiés allant de pair avec le développement sportif. Cours et ateliers de travail sont régulièrement organisés dans cette optique. Le programme était notamment chargé en août pour certains pays d'Afrique. En plus du stage VAR qui s'est tenu en Mauritanie, des sessions de formation se sont déroulées en Eswatini, au Togo, au Burundi, au Malawi, au Rwanda et en Tanzanie.

F4S de retour sur le Continent Mère

Le programme Football for Schools et son équipe continuent à sillonner les routes du monde à la rencontre d’écoliers avides d’apprendre à travers la pratique du football. L'Afrique est le continent où F4S est proportionnellement le plus présent, puisque près de 75% des Associations Membres africaines de la FIFA ont été familiarisées avec le programme. Le Lesotho est le dernier en date à avoir rejoint cette grande famille, le pays ayant lancé le programme à la fin du mois août.

Le Kenya a implanté F4S sur son sol il y a un an presque jour pour jour. Mais la Fédération Kenyane de Football a voulu se rappeler à ses bons souvenirs : un évènement "Football For Schools et Campagne de promotion du football féminin" a ainsi eu lieu à Busia. A cette occasion, l'accent a été mis sur l'autonomisation des filles. Pas moins de 30 écoles ont répondu présent.

Cap sur la Colombie !

Nouveaux talents et futures stars du football féminin ont rendez-vous en Colombie, à partir du 31 août, pour la 11ème Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ de l'histoire. C'est la première édition du tournoi à compter 24 équipes, conformément à l'engagement de la FIFA à ouvrir le champs des possibles à davantage de joueuses à travers le monde. Parmi ces équipes, quatre néophytes : le Maroc, le Cameroun, l'Autriche et les Fidji.