Les écoles kenyanes sur les bancs de Football for Schools

Et c’est dans cet état d’esprit que le lancement de Football for Schools s’est déroulé à Kakamenga, ces 28, 29 et 30 juillet. "Soutien", "coopération" et "solidarité" ont été les maîtres mots durant ces trois jours intenses. Et ce sont autant de leviers qui permettront de rendre la pratique du football plus accessible aux filles et aux garçons tout en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport. Car tel est l’objectif de F4S.