Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Für mich war es wichtig, zu wissen, was Steven will und er hat mir gesagt, dass er Trainer werden will. Das ist cool. Wenn jemand wie Steven Gerrard - ein Spieler wie er und vor allem eine Person wie er - bereit ist, einen solchen Schritt zu wagen, dann sind das wundervolle Nachrichten für den Fussball. Seine spielerische Erfahrung und alles, was er ab jetzt lernt, deuten auf eine tolle Zukunft hin." **Jürgen Klopp über Steven Gerrards Rückkehr zum FC Liverpool

"Ich nach China? Ich sehe doch immer noch jung aus, oder? Ich will in Europa spielen, am liebsten in England." ***Yaya Toure über seine Zukunft

*"Ich würde sagen, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi den Wettbewerb noch einmal dominieren werden, aber in zwei Jahren wird Neymar auf ihrem Level sein und ich glaube, dass er die beiden entthronen kann." *Luis Felipe Scolariüber Neymar

"Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt und steht auf einer Stufe mit Real Madrid und dem FC Barcelona. Ein Wechsel hätte für mich keinen Aufstieg bedeutet, wir können alle Titel holen." Bayern-Stürmer Robert Lewandowski*

"Ich würde lügen, wenn ich nicht ein wenig enttäuscht wäre. Aber Wayne hat sich diesen Platz in den Geschichtsbüchern verdient. Er ist eine echte Größe für den Klub und das Land." *Bobby Charltonüber Wayne Rooney, nach der Ablösung als Rekordtorschützen Manchester Uniteds

"Ich habe zwei Angebote in der Mitte der 90er Jahre erhalten. Eines von Chelsea und eines von Arsenal. In diesen Jahren hatte Milan zwei schwierige Saisons. Aber ich habe nie mit einem Wechsel geliebäugelt. Wir haben uns zur Vertragsverlängerung getroffen und wollten beide weiter zusammen arbeiten." *Paolo Maldiniüber einen möglichen Wechsel nach England*

"Er ist sehr seriös und sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes ein Leader. Man will ihm zuhören. Ich glaube, er wäre ein unglaublicher Trainer, das wäre er wirklich. Von all den Spielern, mit denen ich bisher zusammengespielt habe, wäre er der beste Trainer." Theo Walcottüber seinen Teamkollegen beim FC Arsenal Per Mertesacker*

"Ein unglaublich guter Spieler, der auf und neben dem Platz sehr ehrgeizig ist. Er arbeitet sehr viel an sich und ist auch als Person sehr positiv und immer gut gelaunt. Er ist bei Bayern München ein guter Freund geworden. Ich denke, dass er hier auch damals seine Leistung gebracht hat, wenn er auf dem Platz gestanden ist. Man konnte sehen, dass er Tore geschossen und aufgelegt hat, wenn er zum Zuge gekommen ist. Das zeigt er auch jetzt bei Dortmund. Wenn er auf dem Platz steht, tut er alles, um seinen Beitrag zu leisten." FC Bayerns David Alabaüber seinen ehemaligen Mitspieler Mario Götze

"Ich habe von Philipp noch keine Aussage gehört nach dem Motto: Ich werde Sportdirektor. Aber ich kriege ja mit, dass das Thema auf dem Tisch ist. Er kennt alle beteiligten Personen schon sehr lange. Er weiß, wie der Verein funktioniert. Das sind alles Vorteile. Sicherlich ist Philipp ein Typ, dem man den Sportdirektor zutrauen kann. Er kommt ja sehr seriös daher und hat diesen wichtigen Blick über den Tellerrand hinaus." FC Bayerns Thomas Müllerüber die Zukunft von Philipp Lahm

"Es ist toll zu sehen, welch gute Arbeit Zizou leistet. Er war ein sehr ruhiger Teamkollege und hat nicht viel gesprochen, aber er war ein Phänomen auf dem Platz und hat sich immer weiter verbessert. Wir wussten nicht, dass er mal Trainer wird, aber er hatte schon immer die Qualitäten dafür. Ich freue mich sehr für ihn." ***Roberto Carlos über Zinedine Zidane