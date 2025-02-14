تنمية لعبة كرة القدم النسائية (فبراير 2025)

يقدم FIFA العديد من برامج تطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

فترة مزدحمة من النشاط التنموي في أمريكا الجنوبية، وإنجازات تحققت في أوقيانوسيا والصومال

يستعرض برنامج داخل FIFA بعض أعمال التطوير الأخيرة في جميع أنحاء العالم

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يستعرض موقع ”إنسايد فيفا“ بعضاً من الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

إندونيسيا

أصبح الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم [PSSI] واحداً من ثلاثة اتحادات عالمية لكرة القدم تم اختيارها للحصول على منحة FIFA-الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمكين المرأة في الرياضة. من خلال شراكة مع منظمة ”لو غيلد“ غير الحكومية، التي تعمل كامتداد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتحت إشراف قسم كرة القدم النسائية في الفيفا، تم تصميم هذا البرنامج لتسريع تطوير كرة القدم النسائية في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. تقدم مبادرة دعم الرياضة النسائية الدولية 25 منحة دراسية في مجال التدريب برخصة ”د“ للمرشحات المحتملات اللاتي يعتبرن قادرات على أن يصبحن عناصر تغيير في كرة القدم النسائية.

قالت فيفين كاهياني سونغكونو، اللجنة التنفيذية لمبادرة دعم كرة القدم النسائية ورئيسة لجنة كرة القدم النسائية: ”من خلال تزويد القادة المحتملين بالمهارات والمعرفة المناسبة، نهدف إلى بناء أساس أقوى وأكثر شمولاً لهذه الرياضة“. وأضاف رامادهانا ولاندياني - رئيس مشروع تمكين المرأة في الرياضة التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (FIFA-GIZ): ”تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع استراتيجية كرة القدم النسائية 2024-2028، مع التركيز على التطوير المهني وبناء القدرات للارتقاء بكرة القدم النسائية في إندونيسيا إلى آفاق جديدة“.

أوقيانوسيا

كانت هناك لحظة فارقة في منطقة المحيط الهادئ على مدار الأسبوع الماضي حيث أدارت حكمات مباريات في بطولة OFC للرجال لأول مرة. حضر الحكام والحكام المساعدون من أوتياروا نيوزيلندا وجزر سليمان وفيجي وتونغا وساموا أثناء إقامة مرحلة تصفيات دوري أبطال أوقيانوسيا في جزر كوك. ”لقد كان الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم داعماً حقاً فيما يتعلق بالمساواة العامة. إنه أمر مثير حقًا ونحن نتعلم من بعضنا البعض"، قالت توريكا ديلاي مسؤولة المباريات في في فيجي، وأضافت أيضًا بعض النصائح للحكمات الطموحات. ”اقبلن التحدي واحصلن على الإلهام“.

هوندوراس

كانت أهداف التنمية والتوعية والترويج لكرة القدم النسائية في هندوراس هي الأهداف الرئيسية التي استضافها اتحاد هندوراس لكرة القدم [FENAFUTH] في مهرجانات في سيغواتيبيكي وتشولوتيكا. حضر المهرجانين حوالي 100 فتاة تقريبًا في المهرجانين اللذين شهدا اكتمال الدورة الثانية من حملة FIFA لكرة القدم النسائية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

”يستمر الشغف بكرة القدم النسائية في هندوراس في النمو في هندوراس بقيادة اتحاد هندوراس لكرة القدم. كانت سيغواتيبيكه وتشولوتيكا مركزين لمهرجانين نابضين بالحيوية لكرة القدم النسائية... في أيام من التعلم والمتعة"، قال كريستيان أليكسا غارسيس، منسق المشاريع الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية.

بوليفيا

مع استعداد البرازيل لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، كانت دول أمريكا الجنوبية نشطة للغاية في العديد من مجالات كرة القدم النسائية. شاركت بوليفيا بشكل خاص في البرامج التي يدعمها FIFA، وهي تطوير الدوري النسائي (180 لاعبة)، وبناء قدرات الإداريين (43 مشاركة) ودورات التدريب الفني للمدربين (35 مدرباً). وقد تم التأكيد على النمو المحلي في كرة القدم النسائية هذا الشهر مع إقامة أول دوري وطني للسيدات على الإطلاق في سوكري بمشاركة فرق تحت 16 سنة من جميع مناطق البلاد.

بيرو

كما تم التركيز على تطوير الدوري النسائي وبناء قدرات الإداريين حيث تتطلع بيرو إلى تطوير اللعبة المحلية بدعم من الاتحاد الدولي للعبة. استضافت كوزكو نهائيات الدوري الوطني للسيدات، في حين شهدت ورشة عمل بناء القدرات في العاصمة ليما مشاركة 35 من مديري الفرق والإداريين من جميع أنحاء البلاد لتطوير مهاراتهم.

باراغواي

تواصل باراغواي، التي أخفقت في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 FIFA بأقل الهوامش، التركيز على بناء هرم كرة القدم النسائية المحلية. شاركت أكثر من 100 مشاركة في المهرجان الثاني لحملة FIFA لكرة القدم النسائية التي ينظمها اتحاد باراغواي لكرة القدم [APF] في أسونسيون بهدف عام هو جذب المزيد من الفتيات والنساء إلى كرة القدم.

نيبال

اختتم موسم دوري كرة القدم للسيدات الذي يدعمه الاتحاد النيبالي لكرة القدم بدعم من FIFA Forward حيث حقق نادي كرة القدم النيبالي لكرة القدم فوزاً ساحقاً على نادي الشرطة النيبالي بنتيجة 4-0 في المباراة الفاصلة. خُصص مبلغ 172,836 دولار أمريكي لموسم الدوري كجزء من إجمالي استثمار فوروارد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 698,181 دولار أمريكي. تمتعت نيبال بعد ذلك بالنمو على المستوى الدولي خلال فترة الثلاث سنوات. وفي أواخر العام الماضي، استضافت الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا بنجاح بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات حيث تغلبت بشكل ملحوظ على منافستها الإقليمية الكبرى الهند في الدور نصف النهائي أمام 18 ألف متفرج في طريق تحقيق مركز الوصافة. سيشهد الأسبوع القادم استضافة نيبال بطولة دعوية تضم أربعة فرق، حيث ستستضيف كل من جمهورية قيرغيزستان ولبنان وميانمار في كاتماندو.

الصومال

لقد عاد تفاني الصومال في تطوير مسؤولات المباريات والمدربات الإناث بثماره القوية. أثبت هذا الشهر أنه علامة فارقة حيث حصلت 12 حكمة على شهاداتهن بعد أن أكملن تقييمات التدريب الوطنية في مقديشو ليصبحن أول إناث يتم الاعتراف بهن كمسؤولات مباريات في الصومال منذ عام 2010. ويأتي ترقيتهن بعد الاعتراف بتسع مدربات كرة قدم من الإناث كأول مدربات في البلاد في عام 2024.

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