تطوير لعبة السيدات (ديسمبر/كانون الأول 2025)

FIFA يُقدّم 13 برنامجاً لتطوير كرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء

شهر آخر حافل بالأنشطة في جميع أنحاء العالم في إطار العديد من برامج التطوير التي ينظمّها FIFA

نشاط ملحوظ في أفريقيا مع اكتساب أحدث البرامج زخماً متزايداً

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA.

وفي وقت سابق من العام، قام FIFA بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير للسيدات في دفعة إضافية لكرة القدم للسيدات. يُمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يستعرض موقع Inside FIFA بعضاً من الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم للسيدات على مستوى العالم فضلاً عن تقديم للسنة الاستثنائية الجارية.

الفلبين

شهد شهر ديسمبر/كانون الأول حدثاً تاريخياً لكرة القدم للسيدات، حيث اختُتمت بنجاح النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في الفلبين. وتُوِّج المنتخب البرازيلي بطلاً للبطولة محققاً ستة انتصارات متتالية، بما فيها الفوز الكبير على البرتغال بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

كما شكّل هذا إنجازاً تاريخياً للفلبين، التي استضافت بكل فخر أول بطولة FIFA - ثاني بطولة FIFA للسيدات في منطقة جنوب شرق آسيا، والأولى منذ 21 عاماً. وشهدت البطولة أيضاً إنجازات بارزة لتنزانيا، التي تأهلت لأول مرة لبطولة كبرى من بطولات FIFA، بينما كانت هذه أول مشاركة لإيران في بطولة من بطولات FIFA للسيدات.

وبعيداً عن الملاعب، حقّقت العديد من المشاريع ذات الأثر الإيجابي فوائد ملموسة لمجتمع كرة القدم المحلي، ولا سيما أنشطة تطوير الدوريات الواسعة النطاق التي ركزت على كرة الصالات للسيدات.

ويقترب الاتحاد الفلبيني لكرة القدم من الإعلان عن أول استراتيجية كرة القدم للسيدات، وذلك بعد جلسات عبر الإنترنت وورشة عمل حضورية مع ممثلي FIFA عُقدت في العاصمة مانيلا خلال البطولة.

وقالت كاميل رودريغيز، مسؤولة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الفلبيني لكرة القدم "بالنسبة لنا في الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، كان التعاون وتبادل المعرفة هما المبدأين الأساسيين وراء سلسلة ورش العمل هذه. أردنا المشاركة في وضع استراتيجية تعكس التحديات والفرص والخبرات العملية للأفراد العاملين على أرض الواقع. لقد ألهمتني هذه التجربة وزادت من التزامي بالعمل معاً كفريق واحد لتنمية كرة القدم للسيدات في الفلبين والارتقاء بها."

ليبيريا

كان عاماً حافلاً ومثمراً لكرة القدم، ولا سيما كرة القدم للسيدات، في ليبيريا. استضاف الاتحاد الليبيري لكرة القدم سلسلة من حملات كرة القدم للسيدات، أبرزها برنامج التطوير في مدينة غبارنغا، بمقاطعة بونغ، عقب الإطلاق الرسمي لبطولة 2025 في مقاطعة مونتسيرادو. ولا تزال مقاطعة بونغ تفتقر إلى دوري لكرة القدم للسيدات، مما يجعل هذا الجهد الشعبي بالغ الأهمية. وسيتم توسيع نطاق الحملة لتشمل مقاطعات مارغيبي، وريفرسيس، وسينوي.

وترافق هذا الحدث مع ورشة عمل لمِنح تأهيل المُدرِّبات، ويأتي في أعقاب ورش عمل بناء قدرات المسؤولات الإداريات التي عُقدت مؤخراً في العاصمة مونروفيا، بمشاركة 60 شخصاً على مدار ستة أيام. وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت ليبيريا ملعبين مصغرين ضمن مبادرة FIFA Arena، كما افتتحت ملعب غومبا الذي تم تجديده ضمن برنامج FIFA Forward.

مالي

تُعدّ مالي واحدة من بين العديد من الدول الأفريقية التي استفادت من حملات FIFA المتنوّعة لكرة القدم للسيدات خلال الأسابيع الأخيرة. استضافت العاصمة باماكو مهرجاناً شارك فيه أكثر من 300 لاعبة شابة تتراوح أعمارهن بين 6 و12 سنة، وذلك ضمن فعاليات حملة كرة القدم للسيدات. وكانت هذه المرحلة الثانية من حملة "التعليم والتمكين" التي أطلقها الاتحاد المالي لكرة القدم.

زيمبابوي

كشف الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم عما وصفه رئيسه، نكوبيل ماجويزي، بأنه "بداية عهد جديد لكرة القدم للسيدات". وتقوم استراتيجية الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم للسيدات على خمسة محاور رئيسية: مسار اللاعبات، الموهبة والأداء، الصورة والهوية والتسويق، الاحتراف والحوكمة، وتمكين المرأة.

وقالت ثوبيليهلي سيباندا، الخبيرة الفنية لكرة القدم للسيدات لدى FIFA، والتي لعبت دوراً استشارياً هاماً خلال صياغة الاستراتيجية "أظهرت زيمبابوي عزماً كبيراً وانضباطاً في بناء مستقبل منظم لكرة القدم للسيدات. وتُعد هذه الاستراتيجية خطوة قوية إلى الأمام."

غينيا

أطلق الاتحاد الغيني لكرة القدم استراتيجيته لكرة القدم للسيدات 2026-2028 أمام حشد كبير من المعنيين في العاصمة كوناكري. تركز الاستراتيجية على هيكلة كرة القدم للسيدات في غينيا، بهدف تحديث تنظيمها، وتعزيز قدراتها، وإتاحة فرص جديدة للاعبات الشابات.

رواندا

واصل الاتحاد الرواندي لكرة القدم جهوده الحثيثة لتطوير كرة القدم للسيدات من خلال حملة كرة القدم للسيدات، مستفيداً من أنشطة التطوير الأخرى التي نُفذت خلال العام الماضي. استضافت مدينة نياغاتاري في شمال شرق رواندا النسخة الثانية من مهرجان الحملة لهذا العام، بمشاركة نحو 100 فتاة من فئتي تحت 13 و15 سنة.

جزر القمر

نظم اتحاد جزر القمر لكرة القدم حملة كرة القدم للسيدات للفتيات من عمر 6 إلى 12 سنة. شاركت حوالي 200 فتاة في جميع أنحاء الجزر الرئيسية الثلاث في دولة المحيط الهندي - أنجوان ومويلي ونجازيدجا - مع مشاركة المجتمع المحلي بشكل كامل في جميع المواقع الثلاثة.

غانا

تُعدّ مبادرة "اكتشف المواهب الشابة" التابعة لاتحاد كرة القدم الغاني جزءاً من دورة بناء القدرات المستمرة التي يُنظمّها FIFA بالاشتراك مع الاتحاد الغاني لكرة القدم من خلال برنامج FIFA لتطوير الدوريات.

وتهدف المبادرة إلى تزويد الحكمات الشابات بالمهارات النظرية والعملية اللازمة لتعزيز معارفهن وبناء ثقتهن بأنفسهن، بهدف إعداد حكمات كفؤات قادرات على رفع مستوى تمثيل غانا على الساحة العالمية. وقد شهد البرنامج مشاركة هذه المجموعات من الحكمات في بطولات النخبة للفتيات تحت 15 و17 سنة.

بنغلادش

يسعى اتحاد بنغلادش لكرة القدم إلى استثمار الزخم الذي حققه منتخب بلاده مؤخراً بالتأهل لأول مرة إلى كأس آسيا للسيدات، وذلك بإطلاق استراتيجية كرة القدم للسيدات 2025-2028. وقد حضر حفل الإطلاق في العاصمة دكا نحو 100 من أصحاب المصلحة، مما عزّز التزام اتحاد بنغلادش لكرة القدم بتمكين المرأة، وتعزيز الشمولية، ودعم حضور بنغلادش الدولي.

وقال سيمون توسيلي، المسؤول الإقليمي لكرة القدم للسيدات لدى FIFA (آسيا) "لقد شهدنا نمواً هائلاً وإمكانات كبيرة لتطوير كرة القدم للسيدات في بنغلادش. ولدى اتحاد بنغلادش لكرة القدم دافع حقيقي واهتمام كبير بتطوير كرة القدم للسيدات."

طاجيكستان

تابع اتحاد طاجيكستان لكرة القدم حملته الأخيرة الشاملة لكرة القدم للسيدات بعقد ندوة لبناء قدرات المسؤولات الإداريات في دوشنبه، وهي مبادرة تُعتبر حيوية للتنمية المستدامة لكرة القدم للسيدات في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. جمع البرنامج المكثّف الذي استمر ثلاثة أيام إداريات ومدربات ولاعبات ومنسقات كرة قدم من مختلف أنحاء البلاد لتعزيز مهاراتهن في مجالات رئيسية لإدارة كرة القدم، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والإدارة والتسويق والاتصالات والحماية والقيادة.

إندونيسيا

نظّم اتحاد إندونيسيا لكرة القدم حملة كرة القدم للسيدات في أمبون، مالوكو، التي شهدت إقبالاً كثيفاً، وهي مقاطعةٌ لطالما اشتهرت بكونها مهداً للعديد من لاعبي المنتخب الوطني الإندونيسي. جمعت الفعالية 100 فتاة تعلّمن مهارات كرة القدم الأساسية من خلال جلساتٍ ممتعةٍ وتفاعليةٍ أشرف عليها أسطورة كرة القدم الإندونيسية سيمون تاهاماتا.

وحظي البرنامج بدعم 12 مدربةً - من الحاصلات على جوائز برنامج FIFA لتدريب المدربين - بالإضافة إلى لاعبتين من المنتخب الوطني ومسؤولة حماية معتمدة، حرصت على تقديم البرنامج بأمانٍ واحترافية.

برنامج الإرشاد المدربات على مستوى النخبة

يستمر تطبيق الأداء على مستوى النخبة: برنامج FIFA لإرشاد المُدرِّبات في جميع أنحاء العالم، حيث يزور المتدربون مرشديهم الدوليين. وشهدت النسخة الثالثة من البرنامج، التي انطلقت في يوليو/تموز من هذا العام في زيوريخ بسويسرا، استضافة مدرب المنتخب البرازيلي آرثر إلياس، لمدربة المنتخب المكسيك تحت 23 سنة فانيسا مارتينيز، وذلك خلال زيارة منتخب الدولة المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ إلى أوروبا لخوض مباريات دولية ضد النرويج والبرتغال.

برنامج FIFA لتأثير اللاعبات

حقّق برنامج FIFA الرائد لتأثير اللاعبات أثراً ملموساً بالفعل بعد انتهاء ثلاثة أشهر من التدريب والدعم في نوفمبر/تشرين الثاني. صُمم البرنامج ليكون منصة انطلاق للاعبين المشهورين لتصميم وقيادة مبادراتهم الخاصة ذات الأثر الاجتماعي، ويُشارك فيه 14 نجماً عالمياً من مختلف أنحاء العالم.

تتمثّل رؤية اليابانية ساكي كوماجاي، الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA™، في استخدام البطولات والسفر لتعزيز النمو والعمل الجماعي والتبادل الثقافي. في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، شاركت 65 فتاة في تحدي ساكي كوماجاي العالمي في طوكيو، وهو حدث سيُختتم بمشاركة مجموعة مختارة في بطولة تُقام في لندن بإنجلترا، في مارس/آذار المقبل.

وقالت مدافعة فريق لندن سيتي ليونيسز "من خلال تجربتي في اللعب بالخارج، تعلّمت بشكل مباشر مدى أهمية التواجد في البيئة المناسبة لتطوير اللاعب، سواءً على الصعيد الكروي أو الشخصي. نريد أن يكتسب خريجونا الثقة بالنفس لتحقيق أهدافهم المستقبلية، وأن يختبروا العالم خارج اليابان."

التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

تُواصل بطولة FIFA يوّحد: سلسلة السيدات™ التاريخية تحقيق نتائج باهرة، حيث انضم منتخبا تشاد وليبيا إلى التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لأول مرة بعد مشاركتهما في البطولة. وقد لعبا إلى جانب تونس وأفغانستان، التي مثّلها على الساحة الدولية لأول مرة منذ ما يقارب أربع سنوات منتخب أفغانستان الموّحد، وهو منتخب تأسس كجزء من استراتيجية FIFA متعدّدة المحاور لدعم كرة القدم الأفغانية للسيدات. وبإضافة تشاد وليبيا، ارتفع عدد المنتخبات الأعضاء في التصنيف العالمي للسيدات إلى رقم قياسي بلغ 198 منتخباً.

مسار تطوير مدربات كرة القدم للسيدات من FIFA