تطوير كرة القدم للسيدات (فبراير 2026)

يقدم FIFA ثلاثة عشرة برنامجًا لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

شهد شهر فبراير نشاطًا كبيرًا في برامج التطوير حول العالم

المزيد من الإنجازات على طريق كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA. وفي وقت سابق من العام، قام FIFA بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير للسيدات في دفعة إضافية لكرة القدم للسيدات. يُمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا. يستعرض موقع Inside FIFA بعضاً من الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم للسيدات على مستوى العالم فضلاً عن تقديم للسنة الاستثنائية الجارية.

برنامج إرشاد المدربين المتميزين

ضمت ورشة العمل الأخيرة 20 ثنائياً من المدربين ذوي الخبرة العالية والواعدين، وأقيمت على مدار ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات في لندن، إنجلترا. وشملت الورشة جلسات تدريبية على أرض ملعب نادي تشيلسي، قبل أن تختتم بزيارة إلى ملعب أرسنال لحضور نهائي كأس أبطال أوروبا للسيدات. يدعم البرنامج التطوير المهني للمشاركين من خلال تزويدهم بالمعرفة وتسهيل التواصل بين الموجهين والمتدربين.

برنامج الاستراتيجية التجارية

أكملت الدوريات المحلية في أوغندا ورومانيا مشاركتها في المشاريع التجريبية كجزء من برنامج الاستراتيجية التجارية لـ FIFA، وأصبحت الطلبات مفتوحة الآن لجميع الاتحادات المحلية البالغ عددها 211 اتحادًا لتطوير استراتيجية تجارية لدورياتها. تم تصميم البرنامج لبناء هياكل تجارية مستدامة تستفيد من النمو الهائل في كرة القدم النسائية.

أطلق اتحاد الاتحادات الأوغندية لكرة القدم (FUFA) استراتيجية FUFA التجارية لدوري السوبر للسيدات في حدث حضره عدد كبير من المشاركين في العاصمة كمبالا. يعتزم FUFA استخدام البرنامج لتعزيز الهياكل التجارية، وتحسين المسابقات النخبوية، وإنشاء مسارات لتنمية المواهب من المستوى الشعبي إلى مستوى الدوري الوطني.

قال رئيس الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم الأوغندية، السيد موسى ماجوجو هاسيم: ”اليوم، أصبح الآباء والمجتمعات المحلية يقبلون أن تلعب الفتيات كرة القدم، وأن يحصلن على التعليم، بل وأن يكسبن رزقهن من خلال هذه الرياضة. ينصب تركيزنا الآن على إضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم النسائية، وتعزيز الأندية، وضمان الاستثمار المستدام الذي يسمح للاعباتنا بتحقيق كامل إمكاناتهن“.

قدم الاتحاد الروماني لكرة القدم (FRF) استراتيجيته إلى الأطراف المعنية الرئيسية خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في بوخارست في أوائل فبراير. وقد سلط هذا الحدث الضوء على دعم FIFA، كما حفز الحاضرين – من أندية ورعاة وشركاء إعلاميين – على الاستثمار في كرة القدم النسائية.

وقال رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم، رزفان بورليانو: ”لقد تجاوز كرة القدم النسائية المرحلة التي كان لا يمكن دعمها إلا بالطاقة والحماس والمبادرات المحددة. وتتمثل المرحلة التالية في الاحترافية والقدرة على التنبؤ بالأداء والمعايير المشتركة والاستثمار في المنتج والمحتوى وتجربة المباريات“.

غانا

بدأت حقبة جديدة لكرة القدم النسائية في غانا مع إطلاق الدوريات الإقليمية تحت 15 سنة في مختلف مناطق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. تم إطلاق البرنامج الجديد تحت شعار ”إلهام العظمة“ وبتمويل من برنامج FIFA لتطوير الدوريات، وهو يمثل فرصة للحفاظ على تطوير اللاعبات في دولة تعتبر تقليديًا واحدة من أقوى الدول في كرة القدم النسائية في القارة.

باراغواي

واصل الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم (APF) تركيزه على تطوير كرة القدم النسائية من خلال بطولة ترويجية للسيدات تحت 15 عامًا أُقيمت أواخر يناير، بدعم منبرنامج FIFA لتطوير الدوريات. وشهدت البطولة، التي أُقيمت في مرافق الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم (MINICARDIF) وتهدف إلى تعزيز تطوير كرة القدم النسائية في مراحلها التأسيسية، مشاركة 12 فريقًا ونحو 300 لاعبة. وفي العام الماضي، استضاف الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم عددًا من الحملات المدعومة من FIFA، بما في ذلك حملة كرة القدم النسائية وبرنامج بناء قدرات الإداريين.

كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

شهد شهر فبراير إنجازاً آخر في تاريخ كرة القدم النسائية مع اختتام النسخة الأولى من كأس الفائزين بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ بنجاح كبير. وتغلب نادي أرسنال النسائي، بطل أوروبا، على نادي كورينثيانز الذي قدم أداءً تنافسياً قوياً ليحصد اللقب في لندن، بينما فاز نادي جوثام على نادي أسفار المغربي بالمركز الثالث وحصل على جائزة مالية قياسية. انطلقت البطولة في أكتوبر بمشاركة أبطال كل اتحاد قاري.

كما قدمت البطولة مؤشرات قوية على أن كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ ستكون نابضة بالحياة وتتمتع بدعم كبير. تغلب كورينثيانز على بطل الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL) جوثام في نصف النهائي، ثم دفع أرسنال إلى الوقت الإضافي في المباراة الحاسمة ليؤكد جودة الفريق البرازيلي. خارج الملعب، حظي كورينثيانز بدعم كبير من جماهيره الملونة والحيوية في لندن. وفي البرازيل، أفادت قناة Caze TV أن أكثر من مليون مشاهد تابعوا المباراة النهائية، كما سجلت أرقامًا قوية في البث المباشر.

إن نجاح البطولة المبتكرة - الذي أشاد به رئيس FIFA جياني إنفانتينو باعتباره حقبة جديدة لكرة القدم النسائية - يمهد الطريق لنسخة 2027، ويبني زخماً لأول بطولة كأس العالم للأندية للسيدات على الإطلاق في عام 2028.

افتتاح مكتب كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في ريو

يضم قلب البطولة خارج الملعب 76 موظفًا حتى الآن، ومن المتوقع أن ينضم إليهم المزيد. حاليًا، تشكل النساء 65% من موظفي مكتب ريو دي جانيرو.

كما شهد الشهر الحالي مرور 500 يوم على انطلاق البطولة في البرازيل. صممت فنانات برازيليات أعمالًا فنية لكل مدينة من المدن الثماني المضيفة، مستلهمات من التقاليد البرازيلية الفريدة المتمثلة في رسم الشوارع لتشجيع منتخبات بلادهن.

منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات

خَطَا منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات، المدعوم من FIFA، خطوة أخرى في مسيرته بإقامة أول معسكر تدريبي لها لهذا العام في دونكاستر، إنجلترا، منتصف فبراير. وقد تأسس المنتخب كجزء من استراتيجية FIFA لدعم كرة القدم النسائية الأفغانية، وأكمل بنجاح أولى مبارياته في بطولة FIFA يوحد: سلسلة السيدات 2025™ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

بعد أن كان التركيز في العام الماضي على اختيار اللاعبات والمباريات الافتتاحية، أصبح الهدف الآن هو توفير بيئة عالية الأداء للاعبات تمكنهن من ترك بصمتهن على المستوى الاحترافي.