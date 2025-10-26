منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات يصنع التاريخ مع انطلاق البطولة الرائدة

بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025 تمثل الظهور الأول لمنتخب أفغانستان الموحّد للسيدات على الساحة الدولية

تتميّز المسابقة الرائدة، التي تُلعَب في المغرب، بمشاركة منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات، إلى جانب منتخبات وتشاد وليبيا وتونس

تمثّل البطولة جزءاً من التزام FIFA بجلب اللعبة إلى الجميع، وتشكل منارة أمل للنساء في جميع أنحاء العالم

التاريخ يُكتَب في برشيد بالمغرب، مع انطلاق بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025، وخوض منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات مباراته الدولية الأولى. تُشارك في البطولة الرائدة منتخبات تشاد وليبيا وتونس أيضاً، والتي شاركت في مباريات اليوم الأول.

في أول مشاركة دولية تاريخية لهم، سجل منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات هدف الافتتاح عن طريق المهاجمة مانوج نوري في مباراتهم ضد تشاد، التي ربحت المباراة في الأخير بنتيجة 6-1. وفي المباراة الثانية، حقّق المنتخب التونسي فوزاً كبيراً على نظيره الليبي بنتيجة 16-0.

وشكلت المباراة ضد تشاد عودة عاطفية إلى المسرح العالمي بالنسبة لكرة القدم الأفغانية للسيدات بعد ما يقرب من أربع سنوات من الغياب، وأول مشاركة في بطولة دولية لمنتخب أفغانستان الموحّد للسيدات، وهو الاسم الذي اختارته اللاعبات مع FIFA للفريق الذي تم تشكيله في وقت سابق من هذا العام.

ويُعزّز هذا الحدث التاريخي المكوّن من أربعة فِرق – وهو مشروع طليعي أطلقه FIFA ومبادرة رائدة في عالم الرياضة – جهود FIFA لتعزيز وحماية حقوق جميع النساء والفتيات في ممارسة هذه الرياضة، والسعي لتحقيق أحلامهن الكروية والازدهار من خلال اللعبة.

وفي شهر مايو/أيار، وافق كونغرس FIFA على إنشاء فريق أفغاني للسيدات كجزء من استراتيجية FIFA للعمل من أجل كرة القدم الأفغانية للسيدات. وشمل دعم FIFA للفريق توفير موارد مالية كبيرة، وتنظيم معسكرات تدريبية في مرافق عالمية المستوى، وإنشاء شبكة مهنية من الخبراء لضمان حصول لاعبات أفغانستان على نفس معايير الرعاية والفرصة كأي منتخب سيدات آخر رفيع المستوى.

وتضمّنت عملية اختيار اللاعبات ثلاثة معسكرات تدريبية، شهدت أداء نحو 70 لاعبة من أستراليا وأوروبا أمام المدربة الرئيسية، بولين هاميل، وطاقمها المساعد المكوّن من السيدات.

وعُقد أولها في مدينة سيدني الحالية، وتلاها معسكران في مركز سانت جورج بارك الوطني لكرة القدم في مدينة بورتون أبون ترانت. ورغم تركيز المعسكرات الثلاثة على كرة القدم، إلا أن التجربة صُمِمت لتكون شاملة. إذ تواجد المدربون وموظفو FIFA للمساعدة في جوانب التغذية والرعاية الصحية والاستشارات والتدريب الإعلامي. كما ركّزت ورشات العمل، التي أشرفت عليها اللاعبات أنفسهن، على بناء القدرات والصحة والتطوير الشخصي. وفي مختلف جوانب البرنامج، تم إيلاء أهمية قصوى للسلامة والأمن.

منتخب الأفغانيات المتحدات يصنع التاريخ مع انطلاق البطولة الرائدة 02:04

وقالت قائدة منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات، فاطمة حيدري: "نحن ممتنون جداً لأن FIFA القدم منحنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لإظهار ما تستطيع النساء القيام به. إنها رسالة واضحة للعالم مفادها أنه إذا أرادت النساء فعل أي شيء في حياتهن، وليس مجرد اتباع مسار رياضي، فيجب أن يكن مساويات للرجل في المجتمع، خاصةً في المجال الرياضي وفي بلدان مثل أفغانستان، التي لم تتح لها الفرصة خلال هذه السنوات الأخيرة. هذا الحلم تحقق الآن. لذا، نحن ممتنون حقاً لأن FIFA منحنا هذه الفرصة."

تعكس هذه المبادرة غير المسبوقة التزام FIFA المستمر تجاه النساء والفتيات، كما تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في توفير المنصة الدولية التي تطمح لها لاعبات كرة القدم الأفغانيات، مع خلق بيئة آمنة وشاملة لكرة القدم.

أمّا الهدف المتوخى طويل الأمد، فهو تنفيذ الوعد الذي قطعته كرة القدم والذي يقضي بإتاحة الفرص وتحقيق إمكانية الوصول إلى المجتمعات وبعث بارقة أمل – بناهيك عما ستنطوي عليها المنافسة من إثارة وتشويق – للجميع.

وقالت شيماء العباسي، قائدة منتخب تونس ولاعبة في المباراة، بعد فوز فريقها على ليبيا: "أود شكر FIFA على تنظيم هذه البطولة، لأنها تشجع جميع المنتخبات الوطنية الموجودة هنا. ألعب منذ 20 عاماً ولم أشاهد فريقاً من أفغانستان أو تشاد أو ليبيا من قبل. لذا، أنا سعيدة جداً بوجودهم هنا معنا في هذه البطولة، وأود تشجيعهم وتحفيزهم. نحن اللاعبات وFIFA والمنظمات الأخرى هنا يجب أن نستمر في تحفيزهم."

وتتواصل بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025 بمنافسات المباريات المقررة يومي الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول والسبت 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وسوف يُتوَج الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في ختام نظام الدوري بطلاً.