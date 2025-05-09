مجلس FIFA يتخذ قرارات تاريخية بشأن مستقبل بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ ومكافحة العنصرية

تم تأكيد قرار توسيع نطاق المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ إلى 48 منتخباً وطنياً اعتباراً من نسخة عام 2031

تمت المصادقة على النسخة المُنقَّحة من قانون FIFA التأديبي لمكافحة العنصرية

تم التصديق على استراتيجية FIFA للعمل من أجل النهوض بكرة قدم السيدات في أفغانستان من جهة، وإنشاء فريق للاجئات الأفغانيات من جهة ثانية

بعد التشاور مع الاتحادات القارية وغيرها من الجهات الفاعلة، وبناءً على الأشواط الهائلة التي قطعتها كرة قدم السيدات بمختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، قرَّر مجلس FIFA بالإجماع زيادة عدد الفرق المشارِكة في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ من 32 إلى 48 منتخباً وطنياً اعتباراً من نسخة عام 2031.

ففي اجتماع عُقد عبر الإنترنت، اتُّخذ هذا القرار التاريخي الذي سيتم بموجبه توسيع نطاق التمثيلية إلى حد كبير، وذلك من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى منافسات النخبة لمزيد من الدول واللاعبات، بقدر ما سيُسرِّع عجلة الاستثمار في كرة قدم السيدات بشتى أنحاء العالم.

وستضم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA ما مجموعه 48 منتخباً وطنياً على أن تُجرى بنظام 12 مجموعة، مما سيزيد إجمالي عدد المباريات من 64 إلى 104، مع تمديد فترة البطولة لأسبوع إضافي، علماً أنه تم تكييف متطلبات استضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA وفقاً لذلك.

مجلس FIFA يتخذ قرارات تاريخية 04:11

هذا وسيتواصل FIFA مع مختلف الجهات الفاعلة المنخرطة في المشاورات للاطلاع على ملاحظاتها واقتراحاتها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو" "إن الأمر لا يتعلق بإضافة 16 منتخباً وطنياً إلى بطولة كأس العالم للسيدات FIFA فحسب، بل إن المسألة تتعلق باتخاذ الخطوات التي تقتضيها اللحظة الراهنة على صعيد اللعبة النسائية بشكل عام، وذلك من خلال ضمان حصول المزيد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA على الفرصة للاستفادة من البطولة لتطوير هياكل كرة قدم السيدات من منظور شامل".

وأضاف: "لقد أرست بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ أُسساً جديدة للقدرة التنافسية على الصعيد العالمي، حيث كانت أول نسخة تشهد فوزاً واحداً على الأقل لمنتخبات تمثل كافة الاتحادات القارية، كما كانت الأولى كذلك التي تشهد وصول منتخبات من خمسة اتحادات قارية إلى مرحلة خروج المغلوب، ناهيك عن العديد من الأرقام القياسية الأخرى. ولذا فإن هذا القرار يضمن الحفاظ على الدَّفعة المحقَّقة في مجال تطوير كرة قدم السيدات على الصعيد العالمي".

كما صادق مجلس FIFA على استراتيجية FIFA للعمل من أجل النهوض بكرة قدم السيدات في أفغانستان، والتي تنص على إنشاء فريق للاجئات الأفغانيات وتمنح إدارة FIFA تفويضاً لتنظيم وتيسير عملياته من أجل مباشرة أنشطته في أقرب وقت ممكن، علماً أن FIFA بصدد التواصل مباشرة مع اللاعبات المعنيات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس إنفانتينو "إنها مبادرة تاريخية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "FIFA مُلتزم بمنح كل فتاة الفرصة للعب كرة القدم".

نسخة مُنقَّحة من قانون FIFA التأديبي وقرارات أخرى

في إطار التزام FIFA بالتصدي للعنصرية في كرة القدم تماشياً مع الموقف العالمي ضد العنصرية، الذي تبنته جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA خلال اجتماع الدورة 74 من كونغرس FIFA، صادق مجلس FIFA بالإجماع على النسخة المُنقَّحة من قانون FIFA التأديبي، والتي تشمل مجموعة من التدابير التنظيمية الاستباقية التي تهدف إلى مكافحة السلوك التمييزي داخل الملعب وخارجه.

وتتضمن النسخة الجديدة من قانون FIFA التأديبي تعديلات هامة يُراد منها تعزيز جهود FIFA لمكافحة العنصرية، ويشمل ذلك اتخاذ التدابير التالية:

اعتماد أحكام جديدة لمكافحة الإساءة العنصرية: تم إدراج إجراء الخطوات الثلاث المتعلق بمناهضة التمييز في المادة 15، التي تم توسيع نطاقها لتتطرق إلى قضية العنصرية على وجه التحديد، حيث سيتعين على جميع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء إنفاذ هذا الإجراء.

زيادة الغرامات المفروضة على حالات الإساءة العنصرية: تم رفع سقف الغرامة التي يتعين فرضها في حالات الإساءة العنصرية إلى مستوى عالٍ للغاية، حيث أصبحت أعلى عقوبة تنطوي على دفع غرامة قدرُها 5 ملايين فرنك سويسري.

المساءلة في حالات الإساءة العنصرية: قد يكون للاعبين والحُكام دور في المساعدة على كشف الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات ذات طابع عنصري، وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخراج مرتكبي تلك الانتهاكات من الملعب.

اللوائح التأديبية الخاصة بالاتحادات الوطنية الأعضاء: سيتعين على الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA تكييف أحكامها التأديبية لجعلها تتماشى مع المبادئ العامة لقانون FIFA التأديبي.

حق FIFA في الطعن والتدخل في القضايا التي تنطوي على إساءة عنصرية: يحتفظ FIFA بالحق في الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد القرارات المتخَذة في القضايا التي تنطوي على إساءة عنصرية، فضلاً عن الحق في التدخل في الحالات التي لا تُتخذ فيها إجراءات كافية من الاتحاد الوطني المعني.

وتعليقاً على هذه القرارات، قال الرئيس إنفانتينو: "إن النسخة المُنقَّحة من القانون التأديبي تمثل نقلة نوعية في سعي FIFA إلى تعزيز إطاره التنظيمي لملاحقة [مرتكبي] التمييز والإساءة العنصرية ومعاقبتهم، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA".

كما صادق مجلس FIFA على لوائح بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس القارات للأندية 2025 FIFA™.

هذا وقد تلقى أعضاء مجلس FIFA إحاطة بشأن الاستعدادات للدورة 75 من كونغرس FIFA المقرر انعقادها بتاريخ 15 مايو/أيار 2025 في عاصمة باراغواي، أسونسيون.