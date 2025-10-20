المغرب يستضيف FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات

يؤكد FIFA أن بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات" لعام 2025 ستُقام الآن في المغرب، حيث من المقرّر أن تنطلق مباريات الافتتاح يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول.

ستشهد أول مباراة للمنتخب الأفغاني للسيدات على الساحة الدولية، بالإضافة إلى دخول كل من تشاد وليبيا لأول مرة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola عند انتهاء منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

يتقدّم FIFA بالشكر إلى الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم ويتطلّع إلى العمل معاً لاستضافة بطولة ناجحة.

ويؤكد FIFA التزامه التام بالتنفيذ المستمر لاستراتيجيته الأوسع نطاقاً لدعم كرة القدم الأفغانية للسيدات التي أقرها مجلس FIFA في مايو/أيار 2025، والتي تشمل تنظيم ودعم شامل للاعبات الأفغانيات خلال عملية الاختيار والتحضير لبطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات".

يؤكد FIFA أيضاً أن اللاعبات قد اخترن اسم "أفغانستان الموحّد للسيدات" كاسم رسمي جديد للفريق بعد التشاور مع FIFA.