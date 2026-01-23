جوائز مالية قياسية لأول فائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

سيحصل النادي المتربِّع على عرش القارات في كرة القدم للسيدات على جائزة مالية قيمتها 2.3 مليون دولار أميركي، وهو أعلى مبلغ يُمنح لفريق متوَّج ببطولة تنافسية للأندية في تاريخ اللعبة النسائية

سيُخصَّص مبلغ مليون دولار أمريكي لوصيف البطل مكافأة له على بلوغ النهائي المقرَّر بملعب آرسنال يوم الأحد 1 فبراير/شباط 2026

يعكس هيكل الجوائز التزام FIFA بتسريع وتيرة الاستثمار والتميز في كرة القدم لأندية السيدات على الصعيد العالمي

ستُواصل بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ إضفاء دلالات جديدة على كرة القدم لأندية السيدات، حيث ستشهد نسختها الافتتاحية تخصيص جوائز مالية قياسية ستضعها ضمن أبرز المسابقات الكروية في اللعبة النسائية على الصعيد العالمي، إذ سيحصل الفريق الفائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ على 2.3 مليون دولار أمريكي، مقابل مليون دولار أمريكي لوصيف البطل، وهو أعلى مبلغ يُمنح لنادٍ متوَّج ببطولة تنافسية في تاريخ اللعبة النسائية.

فبالإضافة إلى الجوائز المالية المُخصَّصة لطرفي النهائي، سيحصل كل فريق من الفريقين المنهزمَين في الدور نصف النهائي على 200 ألف دولار أمريكي كمكافأة على المشاركة، بينما خُصِّص مبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل فريق من الفريقين اللذين تم إقصاؤهما في الجولتين 1 و2، ويتعلق الأمر بكل من أوكلاند يونايتد النيوزيلندي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، ونادي ووهان تشيغو جيانغدا الصيني، ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال أمين عام FIFA ماتياس غرافستروم "إن توزيع قُرابة 4 ملايين دولار أمريكي على الأندية المشارِكة الستة يعكس بجلاء الإيمان الراسخ بكرة القدم للسيدات وباللاعبات والأندية والمسابقات التي تُسهم في نموها باستمرار، وهو ما يعكس تطور كرة القدم للسيدات على الصعيد العالمي، بقدر ما يُبرز التزام FIFA بتخصيص استثمارات هادفة وذات مغزى من شأنها أن تُعزِّز كرة القدم للسيدات على المدى الطويل. فتركيزنا واضح تماماً: مواصلة الاستثمار في كرة القدم للسيدات وتطويرها والنهوض بها على كافة المستويات، مع إبرازها وتعزيز قيمتها وزيادة الفرص التي تنطوي عليها، وضمان مواكبة ذلك للأداء الاستثنائي الذي نراه على أرضية الملعب."

يُذكر أن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ تندرج ضمن استراتيجية شاملة تقوم على الاستثمار والتعاون لتعزيز كرة القدم للسيدات في مختلف أنحاء العالم، إذ تم في أعقاب اختتام كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ دفع ما مجموعه 11.3 مليون دولار أمريكي إلى 1041 نادياً حول العالم من خلال صندوق برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية.

وقد عُزِّزت هذه الجهود من خلال إدخال إصلاحات بنيوية على جدول المباريات الدولية للسيدات وإطلاق مسابقات جديدة لأندية النخبة، بما في ذلك كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ وكأس العالم للأندية السيدات FIFA™ المُقرّر إجراء نسختها الأولى عام 2028، والتي ستشهد مجموعة من التدابير الجديدة، مثل تخصيص تعويضات عن تأهيل اللاعبات وتدريبهن، وتوفير آلية تضامنية مُخصَّصة لأندية كرة القدم للسيدات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تحديد إطار يُفصِّل الحد الأدنى من المعايير، وذلك بهدف النهوض بأداء الأندية في مختلف أنحاء العالم ودعم استدامة كرة القدم لأندية السيدات على المدى الطويل.

نبذة عن البطولة

كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات مسابقة سنوية تضم أفضل نادٍ من كل اتحاد قاري، حيث تتنافس الفرق المشارِكة على عرش القارات في كرة القدم للأندية، علماً أن المرحلة النهائية من نسخة 2026 ستُقام في لندن يومي الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري والأحد 1 فبراير/شباط المقبل.

ومن المُقرّر إجراء مواجهتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني بملعب برينتفورد في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون الجماهير على موعد مع موقعة نارية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا) بين العملاق القادم من الولايات المتحدة، نادي غوثام المتربع على عرش اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونظيره البرازيلي كورينثيانز بطل أمريكا الجنوبية، على أن تليها مواجهة مثيرة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا)، إذ ستدور رحاها بين آرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والجيش الملكي المغربي، الفائز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وسيكون ملعب آرسنال مسرحاً لتتويج أول فائز بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات عندما يستضيف المباراة النهائية يوم الأحد 1 فبراير/شباط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت غرينتش)، علماً أن موقعة حسم اللقب ستُقام في أعقاب مباراة تحديد المركز الثالث المقرَّر انطلاقها في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش (15:45 بتوقيت وسط أوروبا).