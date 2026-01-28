افتتاح مكتب كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في ريو دي جانيرو

افتتاح المكتب الجديد لـ FIFA في البرازيل رسمياً بعد يوم واحد من بداية الاحتفالات بالبطولة

جيل إليس، المديرة التنفيذية لكرة القدم في FIFA، افتتحت المكتب برفقة مسؤولين حكوميين ومسؤولين كرويين محليين

تم توظيف 76 شخصًا حتى الآن، 65% منهم من النساء

بعد يوم واحد من الكشف المذهل عن العلامة التجارية الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ على شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل، حققت الأعمال الحيوية لتنظيم النسخة العاشرة من البطولة إنجازًا آخر مع الافتتاح الرسمي لمكتب FIFA في ريو دي جانيرو.

يوم الاثنين 26 يناير، خاطبت جيل إليس، مديرة كرة القدم في FIFA، التي فازت ببطولتين قياسيتين في كأس العالم للسيدات كمدربة، 76 موظفاً تم تعيينهم حتى الآن، مع مئات آخرين قادمين. حالياً، 65٪ من فريق FIFA27 هم من العنصر النسوي.

وقالت السيدة إليس: ”اليوم هو يوم مهم. إنه الافتتاح الرسمي الذي طال انتظاره لمكاتبنا، موطننا، للـ 514 يوماً القادمة. آمل أن تكونوا جميعاً متحمسين لذلك! موطن لصنع الذكريات، والضحك، والاحتفال - وأحياناً للبكاء وظفر بعض الدموع معاً. لكن لا بأس بذلك، لأن كرة القدم تثير المشاعر، وأنا أعلم مدى أهمية ذلك لكم جميعاً هنا“.

وكان من بين الحاضرين في حفل الافتتاح الكبير كبار الشخصيات والمسؤولون والممثلون عن مدينة ريو دي جانيرو وحكومة الولاية واتحاد كرة القدم بالولاية والعديد من الأندية المحلية.

على مدار الـ 17 شهراً المقبلة، سيكون مكتب ريو مركزاً للنشاط مع اقتراب انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™. وستكون بطولة 2027 هي المرة الأولى التي تقام فيها أكبر حدث رياضي نسائي في العالم في أمريكا الجنوبية، حيث ارتفعت شعبية كرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة. وستخوض الفرق الـ 32 المشاركة 64 مباراة مثيرة في ثمانية ملاعب رائعة، تم استخدامها جميعًا عندما استضافت البرازيل كأس العالم FIFA™ في عام 2014.

“و أضافت السيدة إليس "الآن، نحن نتطلع إلى المستقبل لكتابة التاريخ. بغض النظر عن مكان وجودنا: في زيورخ أو باريس أو ميامي أو ريو، نحن عائلة واحدة وفريق واحد. والمهمة المشتركة لفريقنا واضحة: تنظيم أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ"،

"لقد كنت محظوظة بما يكفي لتدريب فريقين في كأس العالم للسيدات FIFA ويمكنني أن أقول لكم أن النجاح لا يأتي بالصدفة."

"إنه مبني على الثقة والاحترام والاستعداد والعمل الجاد والاعتقاد المشترك بأن كل شخص مهم. هكذا سنقدم للعالم حدثًا لم نشهده من قبل. ستعيد كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ تعريف معايير اللعبة: دقة لا مثيل لها، وقدرات رياضية لا تضاهى، وتنافسية شرسة".

شهدت الأيام القليلة الماضية عددًا من المعالم الهامة في الاستعدادات لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ في البرازيل. بالإضافة إلى افتتاح المكاتب، استضافت ريو حدثًا رائعًا لانطلاق البطولة تضمن مهرجانًا في الشوارع وكشف النقاب عن العلامة التجارية. تم بث هذا الحدث على الهواء مباشرة على التلفزيون وعبر الإنترنت، مما جذب انتباه الأمة بأكملها.