إرث كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ حافز للجيل القادم من مدرّبات النخبة

تضافرت جهود FIFA والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات لمواصلة خلق الفرص وتوفيرها للمدرّبات في إنكلترا

يشمل هذا البرنامج مزدوج المبادرات إنشاء صندوق للمنح وإعداد برنامج تنمويّ مدروس ويقوم على نهج علمي

ارتقى كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ بمعايير البطولات النخبة، وسرّع عملية الاحتراف وزاد من شهرة كرة القدم لأندية السيدات حول العالم

انطلقت اليوم المرحلة الأخيرة من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ في لندن، وشكّلت لحظة محورية لكرة القدم لأندية السيدات، وتركت بصمة تخطّى أثرها المباريات الأربعة الحاسمة على أرض الملعب. فبعد بطولة رائدة، باشر FIFA والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات بإعداد مجموعة من المبادرات المخصصة لدعم النموّ المتواصل لكرة القدم للسيدات، ملتزمين بتعزيز الفرص المتوفّرة للمدربات.

يتألف برنامج إرث كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ من مبادرتين طموحتين ومتكاملتين مصمّمتين لتذليل العقبات في وجه المدرّبات وتسريع تبني نهج احترافي وإنشاء مسارات مستدامة لهنّ على المدى الطويل. وفي قلب هذا البرنامج، يُقدّم صندوق منح هادفة، برعاية FIFA، الدعم المالي للمدربات في إنكلترا، الساعيات إلى التزوّد بأعلى المؤهلات التدريبية في المنطقة، وبخاصة دبلومي (UEFA A Diploma) و(UEFA Pro Diploma) اللذين يمنحهما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي هذا الإطار، أعلنت جيل إيليس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم في FIFA "من شأن بطولات كهذه مساعدتنا على تعزيز مسارات كرة القدم للسيدات، والنهوض بالبيئة الكروية برمتها. مستقبل اللعبة يعتمد على ما نبنيه خارج أرض الملعب."

من خلال تعاون وثيق، سيُقدم FIFA واتحاد كرة القدم الإنجليزي والدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات برنامج تطوير فردي مدروس بمنهجية علمية وموجّه للمدربات الحاليات، ويسعى لتسريع التعلم والتقدم في بيئة كرة القدم للسيدات للنخبة في إنكلترا، بالإضافة إلى توفير فرص التطوير، بما في ذلك التوجيه والدعم الفردي، والتعاون، وتجارب تعليمية فريدة في مجال كرة القدم وغيرها من الجوانب عالية الأداء.

وأضاف إيليس "لا يوجد عدد كافٍ من المدربات، ولا يعود السبب في ذلك لنقص المواهب أو الافتقار للطموح، ولكن لمحدودية الفرص المتاحة، وعدم وجود مسارات واضحة. وسدّ هذه الهوة هو أمر ضروري لا لتحقيق المساواة فحسب، بل كذلك لتحرير الإمكانات الكاملة في رياضتنا. تُعتير هذه المبادرة التاريخية في مجال التدريب من أكثر الطرق المباشرة التي يمكننا من خلالها ترك يصمة إيجابية."

ومن جهته، صرّح دان كليمانتس، رئيس قسم إعداد المدربين في الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم "يسرّنا التعاون مع FIFA ومع الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات من خلال التزامنا المشترك بتوفير فرص يَسهَلُ على المدرّبات في إنكلترا الوصول إليها. سبق أن رأينا مدرّبات مذهلات يجتزن الدورات بنجاح في طريقهنّ إلى نيل الدبلوم أ ودبلوم الاحتراف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومن شأن هذه المنح أن تقدّم الفرص للسيدات لاعتماد هذا المسار والحصول على التعليم في مجال تدريب النخبة الذي يساعدهن في مسيراتهنّ كمدرّبات."

وأضاف "إلى جانب الجهود المبذولة لخلق فرص جديدة، لا بدّ من مواصلة دعم المدرّبات الحاليات اللواتي يتمتّعن بالموهبة. ولهذا السبب، يسرّنا مدّ جسور التعاون وتقديم هذا البرنامج التنموي الذي سيضمن استمرارية تطوّر هذه المعارف ومجموعة المهارات التي تتمتّع بها المدرّبات، في ظلّ النموّ المتواصل لكرة القدم للسيدات."

صُمِّمت هذه المبادرات لفتح المجال لتبوّء المناصب العليا وتوفير فرص تنموية في مجال الرياضات العالية الأداء، إذ تضمن هذه المقاربة المخصصة بحسب الأفراد أن تتلقّى كلّ مدرّبة دعماً هادفاً يتوافق مع خبراتها وبيئتها وأهدافها التنموية بدلاً من اعتماد المقاربة نفسها مع الجميع.

وفي هذا الصدد، قالت أودري كوبر، مديرة قسم أداء كرة القدم والتنمية في الدوري الإنكليزي الممتاز للسيدات "يعكس هذا البرنامج حقيقة المنافسات على مستوى النخبة، ومن شأنه تزويد المدرّبات بالمهارات والقدرات القيادية اللازمة للنجاح في أعلى مستويات كرة القدم للسيدات."

وأضافت "يسمح التعليم والتوجيه والدروس التطبيقية المخصصة لكلّ واحدة من المدربات بتحسين مهاراتهنّ الضرورية للنجاح في دوري باركليز الإنكليزي الممتاز للسيدات ودوري باركليز الإنكليزي من الدرجة الثانية للسيدات."

يُذكر أن FIFA ملتزمٌ بزيادة عدد المدرّبات المؤهلات ويقدّم مجموعة شاملة من البرامج والفرص التمويلية للاتحادات الأعضاء حول العالم. وقد بدأ برنامج الإرث الخاص بكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ بإحداث تأثير خارج الملعب، وهو ما تجلى في المباراة الافتتاحية التاريخية للبطولة، حيث اجتمع طلاب المدارس المحلية ومشجعو نادي كورينثيانز ليخلقوا أجواءًا مثيرة في ملعب برينتفورد يوم الأربعاء.