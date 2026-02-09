الكشف عن الرسومات الفنية للمدن المستضيفة مع تبقّي 500 يومٍ على انطلاق كأس العالم للسيدات FIFA™ في البرازيل

فنّانات برازيليات ينتجن تحفاً فنيّة لكلّ مدينة مستضيفة كجزء من العلامة التجارية للفعالية

ستكون هذه البطولة احتفاءً ملحمياً بكرة القدم والثقافة المحلّية

يمكن لوسائل الإعلام تنزيل محتوى الوسائط المتعددة لأغراض تحريرية من خلال منصة FIFA الرقمية (FIFA Digital Hub)

مع تبقّي 500 يومٍ على انطلاق كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ التي تُقام للمرّة الأولى في أمريكا الجنوبية، بدأت الاحتفالات والتحضيرات تجتاح الدولة المستضيفة استعداداً للعرس الكروي. وسيتدفّق المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى البرازيل ابتداءً من 24 يونيو/حزيران 2027 من أجل مؤازرة 32 منتخباً وطنياً ضمن بطولة تعدنا بأن تكون مهرجاناً عالمياً يحتفي بكرة قدم السيدات.

وبعد إزالة الستار الشهر الماضي عن العلامة التجارية للبطولة والشارة الرسمية والهوية الموسيقية والشعار الرسمي (للملحمة عنوان™) في ريو دي جانيرو، ينطلق الآن العدّ العكسي من 500 يومٍ ليكون أحدث المحطّات الأساسية على الدرب المؤدية إلى البطولة. تهدف الهوية البصرية للبطولة إلى تسليط الضوء على كرة قدم السيدات في قلب الساحة العالمية، وهي مستوحاة من تصميم العَلَم البرازيلي وشكل ملعب كرة القدم، كما تمزج بين الحرف "W" (للدلالة على كلمة سيّدات "women" وعالم "world" باللغة الإنكليزية) والحرف "M" (للدلالة على نفس الكلمتين في اللغة البرتغالية "mulheres" و"mundo").

الكشف عن رسومات مذهلة للمدن المضيفة بمناسبة 500 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ في البرازيل 03:19

واحتفاءً بالطريق نحو البطولة، تحوّل شارع أفينيدا أتلانتيكا الشهير عالمياً إلى لوحة حية، بحيث اجتمعت كوكبة من الفنانات البرازيليات ضمن مهرجان فنّ الشارع المستوحى من التقليد البرازيلي الفريد الذي يقضي برسم جداريات في الشوارع لتشجيع المنتخب الوطني، وقد أثمرت عن هذه الفعالية رسومات فنيّة تُمثّل المدن المستضيفة الثمان.

وقد شكّلت كلّ مدينة مستضيفة مصدر الوحي لأربع لوحات فنيّة متميّزة، تمّ الكشف عنها احتفاءً بتبقّي 500 يومٍ على انطلاق البطولة. تسعى الأعمال الفنية إلى توطيد العلاقة بين الرياضة وفنّ الشارع، إذ تمثّل كلّ لوحة لحظات من الاحتفالات والمشاهد الملحمية ومعالم المدينة، لترسم صورة واضحة عن طريقة احتفال البرازيل بكرة القدم في المدن المستضيفة وخارجها.

أمّا الفنانات اللواتي أبدعن هذه التحف الفنية فهنّ ماسويلين كريستينا (بيلو هوريزونتي) وإيزي كريدو (برازيليا) وتيريزا دي كينتا (فورتاليزا) وكارلا بارث (بورتو أليغري) وبيلا غالفاو (ريسيفي) وباولا كروز (ريو دي جانيرو) وآجو باراغواسو (سلفادور) وألين بيسبو (ساو باولو). وقد تشاركن حماستهنّ ومصادر الوحي المحليّة التي أثرت في أعمالهنّ الفنية وسلّطت الضوء على العلاقة العاطفية العميقة التي تجمع البرازيليين باللعبة الجميلة.

وُلدت باراغواسو وهي تعتبر نفسها "سفيرة بصرية" في متنزّه تشابادا ديامانتينا الوطنية، وقد عبّرت عن حماستها لإنتاج تصاميم تمثّل سلفادور.وقد صرّحت والحماسة واضحة عليها: "أشعر كأنني سجّلت هدفاً في ملعب آرينا فونتي نوفا أمام آلاف المشجعين. المشاركة في مشروع ضخم من إنتاج عدد كبير من السيدات أمر مميّز بالنسبة إليّ، كذلك التحدّث عن أمر حماسي [كرة القدم]، ينشر السعادة والشغف على الجميع".

رسومات توضيحية لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA Previous 01 / 07 FWWC27_500DTG_Sao Paulo 16x9 02 / 07 FWWC27_500DTG_Rio de Janeiro 16x9 03 / 07 FWWC27_500DTG_Salvador 16x9 04 / 07 FWWC27_500DTG_Belo Horizonte 16x9 05 / 07 FWWC27_500DTG_Porto Alegre 16x9 06 / 07 FWWC27_500DTG_Brasilia 16x9 07 / 07 FWWC27_500DTG_Fortaleza 16x9 Next

أمّا بيسبو، التي أبدعت على لوحات ساو باولو، فهي فنّانة متعددة المواهب ومنسّقة معارض مستقلة. وهي أيضاً تملّكتها الحماسة عندما حظيت بفرصة المشاركة في المشروع وقد عبّرت عن سرورها باستقبال بلدها للعرس الكروي. وقالت مسترجعة ذكريات الطفولة عندما كانت تتابع الرياضة مع عائلتها وأصدقائها: "هذا أمر مميز ومثير للغاية بالنسبة لي." كما أكَّدت على "أهمية دعم كرة القدم النسائية".

إلى ذلك، سلطت بيسبو الضوء على بعض خياراتها الفنية، بما في ذلك تكريمها للأرضيات الفسيفسائية التي يُزيِّن بها سكان ساو باولو منازلهم، وشرحت حضور اللعبة الجميلة في جميع أنحاء المدينة الزاخرة بالحياة رغم أنه غالباً ما يُنظر إليها على أنها مكان رمادي: "أحياناً ينظر الناس إلى ساو باولو ويعتقدون أنها مدينة رمادية للغاية، ولكنها تمتاز بالكثير من الدفء". لقد أضفتُ هذه الأرضية من الفسيفساء التي تمثّل منازل الناس، المحفورة في ذاكراتهم... عندما تتنزه في شوارع ساو باولو، يمكنك أن ترى كرة القدم في كلّ مكان، على المباني، وفي الشوارع، وعلى الجدران".

"أمّا غالفاو، الرسّامة العُصامية من ريسيفي، متأثرة كثيرة بالثقافة والإرث الديني للمنطقة الشمالية الشرقية في البرازيل، وهي تتحرّق شوقاً لاستقبال البطولة في موطنها. وفي هذا الإطار، صرّحت قائلة: "أشعر أنّ كرة القدم رياضة متنوّعة للغاية، ويمكن التأكد من ذلك عند رؤية الجماهير والمشجعين يرتدون الألوان المختلفة. لذلك، أظنّ أنّ الكثير من المواضيع تظهر جلية في أعمالي من الألوان إلى التنوّع والموسيقى والإيقاع. نحبّ النزول إلى الشوارع والاجتماع فيها ودعم أنديتها والاحتفال والاستمتاع بالحياة. ريسيفي مدينة دافئة للغاية وتتميز بثقافة شوارعها الصاخبة".

سيغادر المشجعون بعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ محمّلين بالذكريات الجميلة والحكايات التي سيخبرونها إلى العالم، وهذا ما جذب كريستينا المسؤولة عن رسومات بيلو هوريزونتي.وقد عبّرت عن ذلك قائلة: "عندما رسمتُ هذه اللوحات، أردت أن أخبر قصّة... قصّة شخص تمكّن من تحقيق حلمه". "أعتقد أن هذا سيكون حدثاً مهماً للغاية بتاريخ كرة القدم النسائية في المدينة. هذا ما سيسلّط الضوء على السيدات والفتيات التي يلعبن كرة القدم اليوم ويحلمن بالاحتراف في المستقبل".

ستكون كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ لحظة مفصلية لكرة قدم السيدات. وقد قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في حفل إطلاق العلامة التجارية في ريو دي جانيرو: "تعيش البرازيل وتتنفس كرة القدم، ويمكنك أن تشعر بالحماس هنا للترحيب بالعالم واستضافة حدث تاريخي".وهذا ما أكّدت عليه الأسطورة الوطنية مارتا، التي قالت إنّ البرازيل مستعدّة لاستقبال هذه البطولة بـ"فخر وإيمان" وتقديم عرض من شأنه أن يُلهم أجيالاً من البطلات.

هذا وتأتي احتفالات الـ 500 يوم المتبقية عقب إطلاق العلامة التجارية وافتتاح مكاتب بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027 في مدينة ريو. وبدأ الفريق المسؤول عن تنفيذ البطولة بالاستعداد للمحطّة البارزة التالية في الرحلة نحو العرس الكروي في 2027 وهي الكشف عن جدول المباريات، التي ستحدّد توزيع المباريات على المدن المستضيفة.

وتتوفّر هنا أبرز المعلومات والبيانات التي تقدّم فكرة شاملة عن كلّ ما يتعلّق بكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027، مثل نبذة عن الفنانات الثمان اللواتي رسمن لوحات المدن المستضيفة، كما يمكن العثور على باقة الوسائط المتعددة التي تتضمن الأعمال الفنية ومنتجيها في القسم المخصّص على منصة FIFA الرقمية (FIFA Digital Hub).