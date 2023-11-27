تطوير كرة القدم للسيدات (يونيو/حزيران 2026)

يقدم FIFA ثلاثة عشر برنامجًا لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

أنشطة متنوعة ضمن برامج FIFA، مع تحديثات من خمس قارات

إطلاق مشروع جديد هام لكرة القدم النسائية من FIFA، وأخبار هامة داخل وخارج الملعب لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، والمزيد

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم للسيدات. يُمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يسلط موقع Inside FIFA الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.

جامايكا

استمتع الاتحاد الجامايكي لكرة القدم (JFF) بلحظة تاريخية في أوائل يونيو مع إطلاق أول استراتيجية لكرة القدم للسيدات، والتي تتضمن تفاصيل خطة الاتحاد من 2026 إلى 2031 وهي عبارة عن خارطة طريق طموحة تهدف إلى وضع جامايكا كقائد عالمي لكرة القدم النسائية. يسعى الاتحاد الجامايكي لكرة القدم إلى تطوير النصف السفلي من هرم كرة القدم للاستفادة بشكل أكبر من الأداء القوي الذي قدمته جامايكا في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™. وتركز الاستراتيجية على سبع ركائز رئيسية، بما في ذلك الفرق الوطنية، والتنمية الشعبية، والحوكمة والقيادة.

لاتفيا

نظّم الاتحاد اللاتفي لكرة القدم مهرجانًا ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية في مدينة يلغافا. جمع هذا الحدث 150 فتاة تتراوح أعمارهن بين 4 و14 عامًا. ومن بين أولويات خطة الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية زيادة عدد الفتيات المشاركات والمسجلات في جميع أنحاء البلاد. حضر الفعالية عدد من لاعبات المنتخب اللاتفي للسيدات، اللواتي عبّرن عن سعادتهن بالمشاركة في أنشطة كرة القدم مع الأطفال وتبادل الخبرات. كما أُقيمت دورة تدريبية لقادة كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية بالتزامن مع المهرجان.

فنزويلا

حقق الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم (FVF) نجاحًا مزدوجًا في 9 يوليو مع إطلاق استراتيجية كرة القدم للسيدات للفترة من 2026 حتى 2030. تزامن هذا الإنجاز مع تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA في نفس اليوم - وهو إنجاز لم يتحقق من قبل على مستوى الكبار. وقال رئيس الاتحاد خورخي جيمينيز: "اليوم نقدم رؤية طويلة المدى: مشروع مبني على الجدية والتخطيط والالتزام لإعطاء كرة القدم النسائية المكانة التي تستحقها في تطوير رياضتنا. يجب أن تنمو كرة القدم النسائية بنفس الصرامة والحماس والجهد الذي نبذله في كرة القدم للرجال، ليس كفكرة لاحقة، ولكن كجزء أساسي من حاضر ومستقبل كرة القدم لدينا".

أسبانيا

أطلق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) النسخة الثانية من مهرجانه الخاص بحملة FIFA لكرة القدم النسائية في مدينة فيرول بمنطقة غاليسيا. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق كرة القدم النسائية في المنطقة، وترسيخ أسسها، وخلق المزيد من فرص المنافسة والتطوير للاعبات المستقبل.

كما قدّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم النسخة الثانية من برنامج بناء القدرات للمسؤولين الإداريين في بالما دي مايوركا، وهو برنامج يستهدف مسؤولي الأندية من مختلف المناطق. ويهدف البرنامج، الذي يُنفّذ بالتعاون مع FIFA، إلى تعزيز قدرات القائمين على إدارة أندية كرة القدم النسائية، وتزويدهم بالأدوات والمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم اليومية.

فييتنام

نظّم الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحادات المحلية، حملاتٍ رياضيةً نسائيةً لاقت رواجاً كبيراً في مقاطعتي دونغ ثاب وفينه لونغ. شارك في هذه الحملات أكثر من 300 شاب وشابة، كثير منهم يمارسون كرة القدم للمرة الأولى، حيث استمتعوا بالأنشطة والمباريات والتجارب التفاعلية. ويأتي هذا استمراراً لفترةٍ حافلةٍ بالنشاط للاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، وتركيزه الدؤوب على تطوير كرة القدم النسائية، لا سيما من خلال ورشة عملٍ حديثةٍ حول تراخيص الأندية عُقدت في مقر الاتحاد.

زيمبابوي

تواصل زيمبابوي تنفيذ رؤيتها لتطوير كرة القدم المحلية بعد إطلاق استراتيجيتها لكرة القدم النسائية في ديسمبر الماضي. وقد اجتمع ما يقارب 350 لاعبة شابة ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية في مهرجان ماشونالاند المركزي لكرة القدم للفتيات، وهي مبادرة حيوية لتطوير كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية، تهدف إلى نشر اللعبة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و13 عامًا. وإلى جانب تطوير كرة القدم، وفّر المهرجان بيئةً مناسبةً للاعبات من المناطق النائية للمشاركة. وتفاعلت اللاعبات مع المدربين والكوادر الطبية وممثلي وسائل الإعلام، كما شاركن في ورش عمل حول حماية الأطفال.

منتخب أفغانستان الموحد للسيدات

واصل منتخب أفغانستان للسيدات مسيرته الملهمة بمباراتين ضد جزر كوك في أوائل يونيو. وكانت هذه أولى مباريات الفريق المدعوم من FIFAمنذ انطلاق سلسلة FIFA الموحدة للسيدات 2025.

تلقى منتخب أفغانستان الموحد للسيدات هزيمتين بنتيجة 1-0 و3-0 في المباراتين اللتين أقيمتا في أوكلاند، نيوزيلندا، بعد سبعة أشهر من فوزه التاريخي على ليبيا. تأسس المنتخب في مايو 2025 عقب موافقة مجلس FIFA على استراتيجية FIFA لدعم كرة القدم النسائية الأفغانية.

عدد المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في تزايد

تتزايد قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، حيث حجزت كولومبيا والأرجنتين مقعديهما في البرازيل، إلى جانب أربعة منتخبات أوروبية. وقد احتلت كولومبيا والأرجنتين المركزين الأول والثاني على التوالي في أول بطولة مستقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية. ولا تزال فنزويلا والإكوادور تنافسان على التأهل لأول بطولة كأس عالم للسيدات FIFA تُقام في أمريكا الجنوبية، بعد تأهلهما إلى الملحق القاري.

تأهلت الدنمارك وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى إسبانيا حاملة اللقب، إلى البرازيل بعد تصدرها مجموعاتها. ولا تزال 32 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتنافس على المراكز السبعة الأخيرة المؤهلة مباشرةً، بالإضافة إلى ممثل أوروبي واحد في الملحق بين الاتحادات القارية.

تحقيق إنجاز تاريخي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

اجتاحت الاحتفالات جميع أنحاء البرازيل قبل عام بالضبط من انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، في الفترة ما بين 24 يونيو و25 يوليو 2027. تم إضاءة تمثال المسيح الفادي الشهير عالميًا في ريو دي جانيرو بشعار البطولة، بينما أقيمت جداريات فنية في الشوارع وأنشطة مجتمعية في ثماني مدن مضيفة - بيلو هوريزونتي، برازيليا، فورتاليزا، بورتو أليجري، ريسيفي، ريو دي جانيرو، سلفادور وساو باولو.

إطلاق وحدات تعليمية حول صحة المرأة وأدائها