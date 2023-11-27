مشروع FIFA لصحة وأداء السيدات لتعزيز البحث والمعرفة المتعلقة بالرياضيات

توفر مبادرة FIFA معرفة تعليمية متخصصة وقائمة على أسس علمية، مصممة خصيصًا لإعداد وتطوير الرياضيات السيدات

يوفر المشروع 30 وحدة دراسية تشمل 13 موضوعًا عبر الإنترنت، وتقدم معلومات مصممة خصيصًا للجميع بدءًا من عامة الجمهور وحتى المتخصصين في الرياضة واتحادات FIFA الأعضاء الـ 211

كانت الأبحاث السابقة التي استندت إلى أساليب وأنظمة التدريب تعتمد على الرياضيين الرجال، أما المبادرة الجديدة فتركز على الاحتياجات الخاصة للرياضيات السيدات

مع استمرار النمو والتطور السريع لرياضة كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم، أصبح فهم وتلبية الاحتياجات الصحية والأدائية الفريدة للاعبات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إلا أن العديد من الرياضيات يفتقرن إلى الوصول إلى البيانات العلمية اللازمة لدعم تطورهن وتحسين أدائهن. وللمساعدة في سد هذه الفجوة، أطلق FIFA مشروع FIFA لصحة وأداء السيدات الرائد.

كشفت دراسة حلّلت 5261 مقالة بحثية نُشرت في مجلات علوم الرياضة والتمارين الرياضية بين عامي 2014 و2020 أن 34% فقط من المشاركين في الدراسة كانوا من النساء، وأن 6% فقط من أبحاث علوم الرياضة ركزت بشكل حصري على النساء.

وهذا يعني أن لاعبات كرة القدم وبطلات الرياضات الأخرى اعتمدن على أساليب التدريب وأحمال العمل وأساليب التعافي والأنظمة التي تم تطويرها بناءً على أبحاث لم تعكس خصائصهن الفسيولوجية، مما قد يقلل من فعالية التدريب ويزيد من خطر الإصابة.

ومع اقتراب موعد إقامة النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™ في البرازيل العام المقبل، أصبحت الحاجة إلى سد هذه الفجوة المعرفية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وإدراكًا للحاجة إلى مزيد من الأبحاث والبيانات القوية والمخصصة للنساء، استكشف FIFA طرقًا جديدة لدعم اللاعبات والمدربين والموظفين في جميع أنحاء كرة القدم النسائية.

في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، وهي النسخة الأولى التي تضم 32 فريقًا، قدم FIFA برامج تدريبية متخصصة ضمن مشروع تجريبي استفادت منه 10 منتخبات وطنية. ويعني إطلاق مشروع FIFA لصحة وأداء السيدات الآن أن جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحادًا لديها إمكانية الوصول إلى معلومات متخصصة ومُحكّمة علميًا عبر 13 وحدة تعليمية مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

وقالت السيدة ساراي باريمان، رئيسة قسم كرة القدم النسائية في FIFA: "إن هدف FIFA هو تحسين صحة ورفاهية وأداء كل لاعبة كرة قدم، إضافةً إلى تحسين المعارف حول النساء والفتيات في كرة القدم على جميع مستويات اللعبة". وأضافت: "إذا عملنا معًا، فيمكننا القيام بالكثير لدعم العدد المتزايد من لاعباتنا بشكل أفضل وضمان تدريبهن ودعمهن وفهم احتياجاتهن الخاصة كسيدات."

تتوفر الوحدات التعليمية الخاصة بمشروع FIFA لصحة وأداء السيدات للجميع عبر الإنترنت وتستضيفها على موقع مركز التدريب التابع لـ FIFA، وهي نتيجة التعاون مع خبراء عالميين رائدين لإنشاء وتطبيق وتنسيق المحتوى العلمي الذي تدعمه FIFA.

تغطي الوحدات التعليمية مواضيع عالمية متعلقة بعلوم كرة القدم والرياضة النخبوية مثل النوم والتعافي والقوة واللياقة البدنية، ولكن مع التركيز على اللاعبات. كما تحتوي المواضيع الخاصة بالسيدات على معلومات حول مواضيع مثل فيزيولوجيا المرأة والحمل وفترة ما بعد الولادة وانقطاع الطمث على مدار الوحدات التعليمية. يقدم المشروع التعليمي أربعة مستويات منفصلة – من المستوى التمهيدي إلى المتكامل – توفر معلومات مخصصة مفيدة لجميع الأطراف المهتمة سواء كانوا محترفين رياضيين أو من عامة الجمهور.

بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى المعرفة والتعليم الضروريين، تسعى المبادرة إلى كسر المحظورات وتطبيع اللغة والقضاء على الوصمة الاجتماعية، وتشجيع التواصل المفتوح، ووضع معيار لبيئة داعمة تتيح للاعبات التألق.

وأضافت باريمان: "نحن بحاجة إلى تطبيع المحادثات حول صحة المرأة واحتضان هذا الأمر، واستخدامه لصالحنا بدلاً من تجاهله أو الخوف من مناقشته." إنه ليس نقطة ضعف؛ بل نقطة قوة."

هذا ويغطي مشروع FIFA لصحة وأداء السيدات المواضيع الـ 13 التالية، عبر جميع مستويات المعرفة الأربعة: