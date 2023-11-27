البرازيل تبدأ العد التنازلي: عام على انطلاق كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

احتفالات في أرجاء الدولة المستضيفة قبل 365 يوماً على صافرة بداية كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™

تصاعد الحماس في أرجاء البلاد مع الكشف عن رسومات جدارية عن البطولة في شوارع المدن المستضيفة الثماني، وتنظيم أنشطة مجتمعية فيها

تأهل 14 منتخباً من أصل 32 سيُشارك في البطولة، بينما ستجري في وقت لاحق من العام الحالي مراسم القرعة النهائية

قبل عام بالتمام والكمال على انطلاق كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، تكتسح الاحتفالات الدولة المستضيفة مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات البطولة المنتظَرة بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027.

وعشية هذه المناسبة الاستثنائية، تمت إضاءة تمثال "المسيح الفادي" الشهير المطلّ على ريو دي جانيرو بألوان الهوية البصرية لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع شعار "عام على انطلاق البطولة"، بينما كُشف النقاب عن رسومات جدارية في شوارع المدن المستضيفة الثماني بيلو هوريزونتي وبرازيليا وفورتاليزا وبورتو أليغري وريسيفي وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو، وستتم إضاءة المزيد من المعالِم الشهيرة في البلاد بألوان البطولة مساء اليوم.

تهدف هذه المبادرات إلى رفع مستوى الحماس لدى الجماهير والمجتمعات المحلية في أرجاء البلاد، ومن أبرز هذه الأنشطة عرض فيلم وثائقي عن رائدات كرة قدم السيدات في البرازيل أمام مجموعة من الأطفال في العاصمة برازيليا.

وقد احتُفل بهذه المناسبة على مستوى دولي نظراً لتواجد أعضاء وعضوات فريق العمل التنفيذي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بهدف الإطلاع على مختلف جوانب تنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في إطار برنامج FIFA للمراقبين، إذ شارك أولئك في فعالية للتشبيك الإعلامي استضافها متحف FIFA بمدينة ميامي.

وبهذه المناسبة، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات: "يُصادف اليوم تبقّي عام واحد على انطلاق أول نسخة على الإطلاق من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA تستضيفها أمريكا الجنوبية، فبعد 12 شهر تماماً، ستتوجه كافة الأنظار إلى البرازيل حيث سنُنظّم أعظم نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات في التاريخ".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية المعنية بشؤون الإرث والجهات المعنية في البطولة ألين بيليغرينو: "تشهد البطولة 64 مباراة في ثماني مدن مستضيفة وثمانية ملاعب ستُظهر أفضل ما تتمتع به كرة قدم السيدات".

وأردفت: "بانتظارنا بطولة ذات مستوى استثنائي، وقد وضعنا نصب أعيننا مهمة متمثلة بالارتقاء أكثر وأكثر بكرة قدم السيدات في البلاد وترك إرث فعلي في أرجاء القارة، إذ إن كرة قدم السيدات لم تعد مجرَّد رياضة لفئة صغيرة، بل حركة عالمية".

وفي رسالة عبر الفيديو، نوّهت أسطورة المستديرة الساحرة البرازيلية مارتا بما تعنيه استضافة البطولة في البرازيل بالنسبة للجيل المقبل من اللاعبات والمشجعات والمشجعين على حد سواء.

وقالت أفضل هدافة في تاريخ بطولة FIFA الأهم لكرة قدم السيدات: "قمة تلك التجربة هي عندما تطأ قدماك أرض الملعب ويصدح النشيد الوطني".

وأردفت: "ذلك هو ما حلمنا به طويلاً، أن نشهد ملاعب البرازيل ممتلئة في مباريات كرة قدم السيدات. آمل أن يستمر هذا الدعم وأن يُرافقنا أهل البرازيل في هذه الرحلة".

تعكس تصريحات مارتا مدى الحماس في أوساط اللاعبات السابقات والحاليات اللواتي يتطلعن إلى بطولة يُنتظر أن تُلهم أجيالاً جديدة في أرجاء البرازيل وخارجها. وفي الفعالية الإعلامية بميامي، أعربت اللاعبتان الدوليتان البرازيليتان السابقتان فورميغا وكريستيان أيضاً عن تطلّعهما لما يحمله المستقبل القريب.

وقالت اللاعبة الدولية السابقة في المنتخب البرازيلي فورميغا: "ستكون هذه لحظة استثنائية للبرازيل ولكرة قدم السيدات".

وأضافت: "نعرف تماماً ما يعنيه ذلك بالنسبة للجيل المقبل".

أما زميلتها كريستيان، فصرّحت قائلة: "إن رؤية كأس العالم للسيدات FIFA بالبرازيل هو حلم راود اللاعبات لسنوات طويلة".

وأردفت: "إنها فرصة ملهمة وستُساعد على النهوض بكرة القدم وعلى ترسيخ مكانتها في بلادنا".

من جهته، أكّد وزير الرياضة البرازيلي باولو إنريكي كورديرو على الأثر الواسع الذي ستتركه البطولة.

وقال في هذا الصدد: "تمثِّل هذه لحظة فخر بالنسبة للبرازيل، وفرصة لتعزيز مكانة كرة قدم السيدات في أرجاء البلاد".

وأضاف: "نُعرب عن التزامنا بضمان أن تترك هذه البطولة أثراً مستداماً".

يُذكر أن كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ ستكون النسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها أمريكا الجنوبية. وقبل عام على صافرة البداية، اقتنص 14 منتخباً - ومن بينها الدولة المستضيفة - تذكرة المشارَكة في العرس الكروي العالمي. وسيكتمل عقد الفرق المتأهلة بحسب نتائج التصفيات القارية الجارية حالياً، ومن المخطط أن يتم في وقت لاحق من العام إجراء مراسم القرعة النهائية لتحديد تشكيلة مجموعات الدور الأول وأطراف مبارياته.

سيتم تجنيد حوالي 6000 متطوعة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA في المدن الثماني المضيفة. سيتم فتح باب التقديم في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب عبر قنوات FIFA الرسمية.

كما ستُنشر قريباً معلومات عن تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.