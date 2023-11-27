تطوير كرة القدم للسيدات (مايو/أيار 2026)

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

تونس

بفضل الجهود المشتركة والمنسقة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم وFIFA، شهدت كرة القدم النسائية في تونس تقدماً ملحوظاً. فبعد مشاركة الاتحاد التونسي في بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات الرائدة أواخر العام الماضي، استضاف أول حملة لكرة القدم النسائية في شمال أفريقيا. وتهدف هذه الحملة إلى دعم الاتحادات الوطنية من خلال برامج محلية تهدف إلى جذب المزيد من النساء والفتيات إلى عالم كرة القدم.

أيرلندا الشمالية

Tواصل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IFA) بنجاح إطلاق حملته الطموحة لكرة القدم النسائية على مستوى البلاد. بعد أولى الفعاليات الإقليمية الخمس التي أقيمت في مارس، استضافت حديقة ألين بارك في أنترم فعاليات اختتام الحملة هذا الشهر، حيث اجتمعت مدارس من مختلف أنحاء أيرلندا الشمالية. صُممت هذه الفعاليات لطالبات الصفين الثامن والتاسع، ولم تقتصر على عرض مستوى كرة القدم فحسب، بل سلطت الضوء أيضاً على التجارب الإيجابية التي يوفرها البرنامج للفتيات في مختلف المدارس.

كوستاريكا

يُنفّذ الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم سلسلة من برامج حملة لكرة القدم النسائية في جميع أنحاء البلاد. وتمتد هذه الحملة من حفل الافتتاح في ليمون جنوب شرق البلاد إلى الحفل الختامي في ليبيريا شمال غربها، ويتوقع الاتحاد أن تُؤثر هذه المبادرة على 500 فتاة على الأقل. لطالما كانت كوستاريكا رائدة في مجال كرة القدم النسائية في المنطقة، حيث استضافت بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA خلال السنوات الـ 12 الماضية.

كرواتيا

يسعى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إلى الارتقاء باللعبة المحلية إلى آفاق جديدة مشرقة من خلال إطلاق استراتيجية كرة القدم النسائية 2026-2030. وتُحدد هذه الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية الأهداف الأساسية، وتوجهات التطوير، والرؤية طويلة الأجل لكرة القدم النسائية في كرواتيا. كما تُسلط الضوء على خمسة مجالات رئيسية داخل الملعب وخارجه، مُرشحة لمزيد من النمو. وقد أُطلقت الاستراتيجية بالتزامن مع مؤتمر "المرأة في كرة القدم" الذي نظمه الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، والذي استمر ليومين، وشهد حضور نخبة من الضيوف المحليين والدوليين، من بينهم آدا بونيلا دوارتي، مديرة مشروع تطوير كرة القدم النسائية في FIFA.

هندوراس

يواصل الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم جهوده الحثيثة لتطوير كرة القدم النسائية. فبعد استضافته العديد من فعاليات حملات كرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة، استضاف الاتحاد دورة تدريبية لبناء قدرات الإداريين في مقره الرئيسي. وقد شاركت خبيرتا FIFA الزائرتان، إيليث أرتيفيا وجينا فرانكو، معارفهما وأدواتهما المصممة لتعزيز إدارة كرة القدم النسائية ورفع مستوى احترافيتها في هندوراس.

غينيا

كان تطوير شبكة كرة القدم النسائية في المستقبل محورًا رئيسيًا، حيث استضاف الاتحاد الغيني لكرة القدم ورشة عمل لبناء قدرات الإداريين بالشراكة مع FIFA. تلقى أكثر من 50 مشاركًا التدريب، بمن فيهم مسؤولو الحماية والإداريون وكبار إداريي الأندية. عززت الفعالية كفاءات الحوكمة، وحسّنت فهم الأدوار والمسؤوليات، وركزت على الأدوات العملية لمنع الإساءة والاستجابة الفعالة وخلق بيئة أكثر أمانًا.

جزر تركس وكايكوس

واصل اتحاد جزر تركس وكايكوس لكرة القدم (TCIFA) هذا الشهر جهوده لتطوير منظومة كرة القدم النسائية، وذلك من خلال فعاليتين ترويجيتين، أشرفت عليهما الخبيرة الفنية الزائرة من FIFA، أندريا روديبو. وفي إطار برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA، نُظّم برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام لـ 18 مدربة، بهدف تعزيز التدريب في المراحل التأسيسية وتوفير أدوات فنية أفضل. وجاء هذا البرنامج قبل انطلاق أولى بطولات السيدات في البلاد لفئتي تحت 8 سنوات وتحت 10 سنوات. وفي الأسبوع نفسه، أُقيم برنامج لبناء القدرات استهدف مُدرّبي المدربين في المدارس التي ستشارك فرقها في البطولات الجديدة. وقد أتاح هذا البرنامج لـ 20 مدربة تلقي تدريب فني، وتعلّم أساليب تكتيكية، وتطوير استراتيجياتهن.

تيمور الشرقية

استضاف الاتحاد التيموري لكرة القدم في تيمور الشرقية ورشة عمل لتدريب المدربات، وذلك تحت رعاية برنامج تطوير الدوري التابع لـ FIFA. وقد صُممت هذه الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة ديلي، كمبادرة لبناء قدرات مدربات كرة القدم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وأشرف عليها مندوبون محليون وزائرون من FIFA.

غامبيا

كان شهر مايو شهراً مفصلياً لاتحاد غامبيا لكرة القدم (GFF) مع إطلاق استراتيجية كرة القدم النسائية للفترة 2026-2030. وتحل هذه الاستراتيجية محل الاستراتيجية الأولى للاتحاد، وهي فترة شهدت زيادة في المشاركة في المسابقات والبرامج الشعبية والتدريب والتحكيم وأنشطة المنتخب الوطني.

تم الكشف عن الاستراتيجية بالتزامن مع إطلاق برنامج تطوير دوري الفتيات تحت 17 سنة التابع لاتحاد غانا لكرة القدم/FIFA في المركز الوطني للتدريب الفني في أولد يوندوم. سيُقام دوري الفتيات تحت 17 سنة في جميع مناطق البلاد السبع، بمشاركة 25 فريقًا على مدار ثلاثة أشهر، وبمشاركة 500 لاعبة.

قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

اقتربت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026 FIFA خطوةً أخرى نحو الانطلاق، حيث أُجريت قرعة كل منهما خلال شهر مايو. أُجريت قرعة النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في مدينة لودز البولندية، حيث ستُقام المباراة النهائية في 27 سبتمبر. وستنضم بولندا، صاحبة الأرض، إلى المجموعة الأولى إلى جانب الأرجنتين وبنين والمكسيك، بينما وُضعت حاملة اللقب، كوريا الشمالية، في المجموعة الخامسة إلى جانب كولومبيا وكوستاريكا والبرتغال.

استضاف مقر FIFA في زيورخ قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ التي ستقام في المغرب في الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. وقد أوقعت القرعة المنتخب المضيف إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وألمانيا والأرجنتين، على أن يكتمل عدد المنتخبات المشاركة البالغ 24 منتخباً في يوليو/تموز مع انتهاء تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

قرعة بطولة كرة القدم الخماسية الأولمبية للشباب FIFA

أُقيمت قرعة بطولة كرة الصالات الأولمبية للشباب FIFA الأسبوع الماضي في مقر FIFA بزيورخ، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لكرة القدم. وستتنافس مجموعتان، تضم كل منهما أربعة فرق، في منافسات السيدات والرجال، وذلك في النسخة الثانية من بطولتي كرة الصالات الأولمبية للشباب. وستكون دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026 في السنغال أول دورة تُقام في أفريقيا.

كأس أبطال أوروبا للسيدات 2027™

تُوِّجت ثلاثة فرق بلقب البطولة القارية في نهاية شهر مايو، لتضمن بذلك تأهلها إلى بطولة كأس أبطال أوروبا للسيدات 2027™. وحققت فرق نايغوهيانغ الكورية الشمالية ونادي أمريكا المكسيكي أول ألقابها القارية، بينما حصد نادي برشلونة لقبه الأوروبي الرابع. وستُختتم النسخة الثانية من البطولة بالمباراة النهائية في 31 يناير 2027 في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

