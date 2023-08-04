إحصائيات مذهلة دليل على تطور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

بيع أكثر من 1.750.000 تذكرة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023 ™

جمهورية الصين الشعبية تسجل أعلى نسبة مشاهدة في العالم لمباراة واحدة، فقد شاهد 53.9 مليون شخص المباراة بين المنتخب الصيني والإنكليزي

تخطى عدد زوار منصة FIFA الرقمية في 15 يوماً، عدد زوار المنصة طوال فترة البطولة عام 2019 في فرنسا

أسرت بطولة كأس العالم FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ قلوب عشاق الساحرة المستديرة وعقولهم أيضاً، ولم يقتصر تأثيرها على البلدين المضيفين فقط، بل انتشر ليخيّم على العالم أجمع.

ففي ختام دوري المجموعات، تحطّمت الأرقام القياسية بالجملة كمبيعات التذاكر وأرقام جهات البثّ وبيانات الإعلام الرقمي، وقد قدّمت لنا هذه البطولة مستوى جديداً لأداء اللاعبات على أرض الملعب، وحققت نسبة عالية في مبيعات الضيافة والبضائع، كما جذبت عدداً غير مسبوق من المتطوعين.

وقبل 16 يوماً و16 مباراة على ختام كأس العالم للسيدات FIFA، لا يسعنا القول سوى إنّ هذه البطولة قد التزمت بشعارها وذهبت إلى ما بعد العظمة.™

وما فتئت الدول المشاركة تخطّ تاريخها على أرضية الملعب. وللمرة الأولى على الإطلاق، كان الفوز حليف منتخبات تمثّل كلّ الاتحادات القارية، إذ كان منتخب نيوزيلندا السباق في اتحاد أوقيانوسيا لتحقيق الفوز، وكذلك تذوّقت منتخبات الفلبين وزامبيا والبرتغال وجامايكا وجنوب أفريقيا والمغرب طعم الفوز للمرة الأولى في تاريخها.

وها هي الأرقام القياسية تتكسر أمام المنتخبات الأفريقية، إذ وصلت ثلاث منتخبات إلى مرحلة خروج المغلوب، وأصبحت نيجيريا البلد الأفريقي الأول الذي يتأهل إلى دور الـ 16 من دون تكبّد أي هزيمة، بينما كان منتخب المغرب الأول في تحقيق فوزين متتاليين والحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين.

وكان للمشجعين في كلّ من الدولتين المضيفتين، برفقة عشرات الآلاف القادمين من حول العالم، دوراً كبيراً في جعل هذه النسخة من البطولة الأعظم على الإطلاق، إذ ملأوا المدرجات أثناء مباريات دوري المجموعات بنسبة 24.476 متفرجاً في المباراة الواحدة، أي أكثر بنسبة 29% من المشجعين الذي تواجدوا في فرنسا عام 2019.

وبحلول يوم الجمعة 4 أغسطس/آب، وصل عدد التذاكر المباعة إلى 1.715.000 تذكرة، متخطياً بذلك كلّ التوقعات.

وفي أوتياروا نيوزيلندا، تحطّم الرقم القياسي لعدد المشجعين في مباراة لكرة القدم، سواء عند الرجال أو النساء، مرتين في 12 يوماً: المرة الأولى في المباراة الافتتاحية والمرة الثانية في المباراة التي جمعت البرتغال بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية عندما سُجّل رقم قياسي جديد بحضور 42.958 مشجعاً. وفي أستراليا، شهدت البطولة رقماً قياسياً جديداً لعدد الحضور في مباراة واحدة لكرة القدم للسيدات، إذ حضر 75.784 مشجعاً المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وجمهورية إيرلندا.

وللمقارنة، في النسخة السابقة للبطولة كأس العالم للسيدات FIFA في فرنسا، نجحت 10 مباريات فقط باستقطاب أكثر من 25.000 مشجع، أما في هذه النسخة، فقد تخطى عدد المشجعين عتبة الـ 25.000 في 21 مباراة حتى الآن. كذلك ارتفعت مبيعات الضيافة بنسبة 27% عمّا سُجّل في فرنسا عام 2019، و534% عن كندا عام 2015.

ومع توقّف البطولة لفترة استراحة قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب، تدفّقت بيانات إيجابية بامتياز من جهات البثّ، مع تسجيل أرقام قياسية يومية في معظم البلدان.

فعلى سبيل المثال، شاهد 4.71 مليون أستراليّ مباراة منتخبهم ضدّ كندا، فأصبحت هذه المباراة البرنامج صاحب أعلى نسبة مشاهدة على القناة السابعة هذه السنة. وفي أوتياروا نيوزيلندا، شاهد 1.88 مليون نسمة البطولة، أي ما يعادل ثلث عدد السكان.

وفي كولومبيا، حققت المباراة الأولى للمنتخب نسبة مشاهدة تتفوق بثلاثة أضعاف على النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA (2.84 مليون)، وهي أعلى من نسبة مشاهدة جميع المباريات في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ باستثناء المباراة النهائية.

أمّا في جمهورية الصين الشعبية، فقد سُجّل رقم قياسي عالمي لنسبة مشاهدة مباراة واحدة، حيث حضر 53.9 مليون نسمة المباراة التي جمعت بين منتخبهم والمنتخب الإنكليزي. وفي الولايات المتحدة الأميركية، شاهد 6.43 مليون شخص مباراة المنتخب الأميركي ضد هولندا، وهي النسبة الأعلى في التاريخ لحضور مباراة في دوري المجموعات.

وقد انعكست هذه الأرقام على المنصة الرقمية لـFIFA، إذ تخطى عدد زوار المنصة الرقمية 22 مليون مستخدم في خلال 15 يوماً فقط، بمعدل 2.4 مليون زائر في اليوم لقنوات بطولة كأس العالم للسيداتFIFA ، ويفوق هذا الرقم عدد الزوار الذين دخلوا الموقع طوال فترة النسخة السابقة من البطولة.

وتعهّد FIFA بتزويد الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 32 المشاركة بنفس المستوى من الدعم الذي تلقّته منتخبات الرجال في بطولة كأس العالم FIFA قطر. فأقيمت حتّى الآن 410 حصص تدريبية، 88 منها في مواقع تدريبية خاصة بالملاعب، و322 منها في معسكرات تدريب المنتخبات، وهو رقم قياسي آخر من توقيع هذه البطولة.

ولدعم هذه الحصص التدريبية، تمّ توزيع أكثر من 2000 قمع للمنتخبات في أستراليا و1600 قمع في أوتياروا نيوزيلندا، بالإضافة إلى 1536 كرة adidas مخصصة للتدريب، و1280 كرة رسمية مخصصة للمباراة و6748 مريلة.

كذلك تحققت سابقة أخرى في مهرجان المشجعين FIFA، مع إنشاء مواقع في كلّ من المدن التسعة المستضيفة للبطولة، وقد استقبلت هذه المواقع حتى الآن أكثر من 400.000 مشجع لمشاهدة المباريات، مع تحقيق سيدني/كاديغال الرقم الأعلى في اليوم الواحد بحضور 17.756 مشجعاً.