الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الصيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fa.org.cn

العنوان

Easton Centre Tower A (15F),

18 Guangqu Road,

Chaoyang District,

100022 BEIJING

China PR

طرق التواصل

الهاتف: +86-10/5929 1037

البريد الإلكتروني:info@thecfa.cn

فاكس: +86-10/5929 1008

التنظيم

President

SONG Kai

Vice President

SUN Wen

XU Jiren

YANG Xu

YUAN Yongqing

General Secretary

YUAN Yongqing

National Coach Men

Branko IVANKOVIC

National Coach Women

WANG Jun

Chairperson of the Referees Committee

SUN Baojie

Referee Coordinator

MAO Heming

تصنيف الصين

تصنيف منتخب الصين للرجال
تصنيف منتخب الصين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
86
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1262.50

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
17
النمسا
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1758.94

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الصيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الصيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino (R) poses for a photo with Chinese Football President Song Kai during a meeting on December 20, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يرحِّب بتركيز الاتحاد الصيني لكرة القدم على تطوير فئة الشباب
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
BRISBANE, AUSTRALIA - JULY 22: A general view at the half time during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between England and Haiti at Brisbane Stadium on July 22, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Chris Hyde - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
إحصائيات مذهلة دليل على تطور بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
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Pubu Zhima from Lhasa - Football Unites the World
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٢٩ يوليو ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
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