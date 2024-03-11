الاتحاد الصيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fa.org.cn
العنوان
Easton Centre Tower A (15F),
18 Guangqu Road,
Chaoyang District,
100022 BEIJING
China PR
طرق التواصل
الهاتف: +86-10/5929 1037
البريد الإلكتروني:info@thecfa.cn
فاكس: +86-10/5929 1008
التنظيم
President
SONG Kai
Vice President
SUN Wen
XU Jiren
YANG Xu
YUAN Yongqing
General Secretary
YUAN Yongqing
National Coach Men
Branko IVANKOVIC
National Coach Women
WANG Jun
Chairperson of the Referees Committee
SUN Baojie
Referee Coordinator
MAO Heming
تصنيف الصين
تصنيف منتخب الصين للرجال
تصنيف منتخب الصين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
86
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
1262.50
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
17
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
1758.94
١٥ مارس ٢٠٢٤
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