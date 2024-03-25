بوليفيا تختم سلسلة FIFA بفوز على أندورا وإفريقيا الوسطى وغينيا يؤكدان علو كعبهما

انتهت المواجهة الأفريقية بفوز الرأس الأخضر على غينيا الإستوائية

أفريقيا الوسطى وغينيا يحققان ثاني نتيجة عريضة وسيريلانكا تفوز على بوتان

بوليفيا تثأر لهزيمتها أمام الجزائر وتفوز بهدف أمام أندورا

استمرت سلسلة FIFA لعام 2024™، التي انطلقت بقوة يوم 21 مارس، وتواصلت في يومها الرابع بإقامة سبع مباريات أبرزها فوز تنزانيا على منغوليا بثلاثية نظيفة، وتأكيد غينيا بفوزها بخماسية مقابل هدف أمام برمودا، فضلاً عن أفريقيا الوسطى التي حققت ثاني نتيجة ثقيلة بالفوز برباعية نظيفة أمام بابوا نيو غينيا، فيما انتهت المواجهة الأفريقية لصالح الرأس الأخضر بهدف لصفر أمام غينيا لإستوائية.

🥁 النتائج

سلسلة FIFA لعام 2024 الجزائر™ بوليفيا 1-0 أندورا

سلسلة FIFA لعام 2024 أذربيجان™ تنزانيا 3–0 منغوليا أذربيجان 1–1 بلغاريا

سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ (أ) الرأس الأخضر 1–0 غينيا الإستوائية سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ (ب) غينيا 5–1 برمودا سلسلة FIFA لعام 2024 سيريلانكا™ أفريقيا الوسطى 4–0 بابوا نيو غينيا سيريلانكا 2–0 بوتان

سلسلة FIFA لعام 2024™ (25 مارس/آذار) Previous 01 / 26 Central African Republic v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 02 / 26 Central African Republic v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 03 / 26 Central African Republic v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 04 / 26 Tanzania v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 05 / 26 Tanzania v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 06 / 26 Tanzania v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 07 / 26 Sri Lanka v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 08 / 26 Sri Lanka v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 09 / 26 Sri Lanka v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 10 / 26 Sri Lanka v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 11 / 26 Azerbaijan v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 12 / 26 Azerbaijan v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 13 / 26 Sri Lanka v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 14 / 26 Cabo Verde v Equatorial Guinea - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 15 / 26 Guinea v Bermuda - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 16 / 26 Cabo Verde v Equatorial Guinea - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 17 / 26 Guinea v Bermuda - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 18 / 26 Cabo Verde v Equatorial Guinea - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 19 / 26 Tanzania v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 20 / 26 Guinea v Bermuda - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 21 / 26 Guinea v Bermuda - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 22 / 26 Bolivia v Andorra - FIFA Series 2024 Algeria 23 / 26 Bolivia v Andorra - FIFA Series 2024 Algeria 24 / 26 Bolivia v Andorra - FIFA Series 2024 Algeria 25 / 26 Bolivia v Andorra - FIFA Series 2024 Algeria 26 / 26 Bolivia v Andorra - FIFA Series 2024 Algeria Next

🔘 بوليفيا - أندورا

بعد خسارتها أمام الجزائر في مباراة مثيرة في اللحظات الأخيرة يوم الجمعة الماضي، أنهت بوليفيا مشاركتها في سلسلة FIFA لعام 2024™بفوز بفارق ضئيل على أندورا. وفي الدقيقة 12، رأسية راميرو فاكا من القائم القريب لم تترك للحارس أي فرصة لإيقاف الكرة. وفي بقية المباراة حاول أندورا إدراك التعادل لكن افتقر هجومها إلى اللمسة الأخيرة.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | بوليفيا 1-0 أندورا 03:00

🔘 تنزانيا 3-0 منغوليا

بعد خسارته أمام بلغاريا في المباراة الأولى من الجولة الأولى سلسلة FIFA لعام 2024 أذربيجان™، ودع المنتخب الأفريقي المرحلة التجريبية بفوز مريح على منغوليا. وجاءت الأهداف في الشوط الثاني. افتتح كلفن جون التسجيل في الدقيقة 49 عندما استغل تمريرة من بن ستاركي. وسجل عبد الحميد سليمان الهدف الثاني لمنتخب بلاده، وفي الدقيقة 77 ختم نوفاتوس ديسماس ميروتشي مهرجان الأهداف بتسجيل الثلاثية.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | تنزانيا 3-0 منغوليا 03:00

🔘 أذربيجان 1–1 بلغاريا

لعب المنتخب الأذربيجاني اليوم مباراته الأخيرة في سلسلة FIFA لعام 2024™. وأعقب التعادل 1-1 مع منغوليا تعادلاً ثانياً بنتيجة 1-1 مع بلغاريا. سجل فيليب كراستيف الهدف الأول في المباراة بتسديدة بقدمه اليمنى ومنح بلغاريا التقدم، ثم سجل موسى قربانلي هدف التعادل. ورمى أذربيجان كل ثقله في النهاية لتحقيق الفوز، وكاد يسجل الهدف الثاني بعدما مرت تسديدة من فيليب أوزوبيك بجوار القائم مباشرة لينتهي اللقاء بالتعادل.

🔘 الرأس الأخضر 1-0 غينيا الإستوائية

حقق الرأس الأخضر فوزا صعبا على غينيا الاستوائية 1-0 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. وكان جوفاني كابرال هو من تغلب على حارس مرمى غينيا الاستوائية بتسديدة أرضية في الدقيقة 64.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | الرأس الأخضر 1-0 غينيا الإستوائية 03:00

🔘 غينيا 5-1 برمودا

كان هذا استعراضاً آخر للقوة من غينيا في سلسلة FIFA لعام 2024™، حيث احتفل منتخب غرب أفريقيا بفوزه بنتيجة 5-1 على برمودا. افتتح مولراي سيلا التسجيل قبل أن يرد فريق مايكل فيندلاي بهدف التعادل لليفروك. ومع ذلك، كان على برمودا أن يلعب الـ 45 دقيقة الثانية بعشرة لاعبين أقل بعد طرد ليفروك بسبب ركلة على ياسر بالدي قبل نهاية الشوط الأول. وسجل محمد بانجورا (48)، وكانديت دياوارا (53)، وجول كيتا (61)، ومامادو كين (70)، الهدف الثاني لغينيا.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | غينيا 5-1 برمودا 03:00

🔘 أفريقيا الوسطى 4-0 بابوا نيو غينيا سجلت جمهورية إفريقيا الوسطى فوزًا مريحًا في كولومبو، سريلانكا برباعية نظيفة على حساب بابوا نيو غينيا. حيث افتتح كريستيان تيودور يامانندجي-ماليبانجو باب التسجيل لمنتخب بلاده، واضعاً فريقه على الطريق الصحيح لتحقيق الفوز الثاني في بطولة سلسلة FIFA لعام 2024 سيريلانكا™، فيما سجل تييري جودامي ثلاثية ليقطع الشك باليقين ويمنح فوزاً ثانيا على التوالي لأفريقيا الوسطى.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | جمهورية أفريقيا الوسطى 4-0 بابوا نيو غينيا 03:00

🔘 سيريلانكا 2-0 بوتان

بعد أدائها الرائع ضد بابوا غينيا الجديدة، دخلت سريلانكا المباراة ضد بوتان وهي مرشحة للفوز- على الرغم من أن سريلانكا تحتل حالياً المركز 204 في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، في حين تحتل بوتان المركز 184. في النهاية، فازت سريلانكا، مستضيفة سلسلة FIFA 2024، على منافستها في جنوب آسيا 2-0 بفضل هدفي ديلون دي سيلفا (46) وجيمس كيلارت (55).

سلسلة FIFA لعام 2024™ | سيريلانكا 2-0 بوتان 03:00

📜 برنامج الغد