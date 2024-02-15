تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا

بينما لم يطرأ أي تغيير على قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، شهدت نسخة فبراير/شباط تحولات هائلة في ترتيب المنتخبات الأفريقية والآسيوية بعدما وضعت المواجهات الكروية أوزارها في أعقاب انتهاء بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا. فقد ارتقت ست دول عشر مراتب أو أكثر، حيث جنت كوت ديفوار (المركز 39، +10) ثمار تتويجها باللقب القاري على أرضها وبين جماهيرها بعد مسيرة ملحمية نحو النهائي، بينما حقّقت وصيفتها نيجيريا (28، +14) قفزة مذهلة في الترتيب، وإن كان أكبر ارتقاء أفريقي من نصيب منتخب أنغولا (93، +24)، الذي فاجأ الجميع بوصوله إلى ربع نهائي البطولة القارية.

من جهتها، صعد منتخب قطر إلى المركز 37 (+21) محقّقاً بذلك أعلى مركز له في تاريخ التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، وهو الذي سجَّل أكبر تقدم من حيث النقاط (+92.04 نقطة) في نسخة هذا الشهر بعد تربعه على العرش الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، علماً أن التتويج هذا العام كان له طعم خاص بما أنه تأتى للعنابي على أرضه وبين جماهيره. وبدوره، حقّق منتخب الأردن (70، +17)، وصيف بطل آسيا، تقدماً ملحوظاً في التصنيف، شأنه في ذلك شأن منتخب تايلاند (101، +12)، الذي وصل إلى الدور ثمن النهائي. كما شهدت نسخة فبراير/شباط ارتقاء منتخبات أخرى في التصنيف العالمي، ومن بينها السنغال (17، + 3)، رغم إقصائها من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية على يد أصحاب الضيافة الذين واصلوا طريقهم بثبات نحو اللقب، إلى جانب طاجيكستان (99، + 7) التي كوفئت على مشاركتها الأولى في كأس آسيا بصعودها إلى نادي المئة الأوائل للمرة الأولى في تاريخها.