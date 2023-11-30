الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™

سلَّم كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا اتفاقية الترشُّح لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™، بينما أكدَّت أوروغواي والأرجنتين وباراغواي رغبتها في استضافة احتفالية الذكرى المئوية للبطولة

قدَّمت المملكة العربية السعودية ملفها لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™

سيشرف FIFA على كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بعمليات تقديم ملفات الترشُّح، على أن يتولى مؤتمر FIFA تعيين الدول المضيفة

تماشياً مع الجدول الزمني المحدد لعمليات الترشُّح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™، تلقى FIFA اتفاقيات تقديم ملفات الترشُّح من الاتحادات الأعضاء التالية:

كأس العالم FIFA 2030™

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

احتفالية الذكرى المئوية:

اتحاد أورغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة)

اتحاد باراغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)

كأس العالم FIFA 2034™

الاتحاد السعودي لكرة القدم

توفر اتفاقية تقديم ملفات الترشُّح للاتحادات الأعضاء المترشِّحة معلومات عن هيكل ومضمون ملف الترشُّح والوثائق الواجب تقديمها، مع الحرص على التزامها بالمبادئ الأساسية التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة البطولة، ألا وهي الموضوعية والشفافية والنزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات.

فاعتباراً من يناير/كانون الثاني 2024، ستشرع إدارة FIFA في حوار مفتوح مع الاتحادات الأعضاء المترشِّحة، حيث سيشمل ذلك إقامة ورش واجتماعات عمل حول عملية تقديم ملفات الترشُّح، وذلك بهدف ضمان تقديم ملفات شاملة وكاملة، قبل أن يتم تقييم مدى استيفائها للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة التي صادق عليها مجلس FIFA.

وسيُركِّز هذا الحوار على المجالات الأولوية المحددة ضمن رؤية البطولة وكذلك على المقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تُسلِّم الاتحادات الأعضاء المعنية ملفات ترشُّحها في يوليو/تموز 2024، على أن ينشر FIFA تقاريره حول تقييم الملفات بعد إجراء عملية تقييم شاملة. وفي حال استيفاء متطلبات الاستضافة، ستتَّخذ الاتحادات الأعضاء المجتمعة في مؤتمر FIFA قرارها بشأن تعيين الدولة/الدول التي ستستضيف كل نسخة من النسختين.

يُذكر أن إجراءات الترشح مبنية على الحد الأدنى للاستضافة كما هو منصوص عليه في الوثائق التالية: