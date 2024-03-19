اتحاد أوروغواي لكرة القدم

اتحاد أوروغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.auf.org.uy

العنوان

Guayabo 1531,

11200 MONTEVIDEO

Uruguay

طرق التواصل

الهاتف: +59-82/400 4814

البريد الإلكتروني:presidencia@auf.org.uy

فاكس: +59-82/409 0550

التنظيم

President

Ignacio ALONSO

Vice President

Gaston TEALDI

General Secretary

Maria DIAZ

Treasurer

Ignacio ALONSO

Media And Communication Manager

Matias FARAL

Technical Director

Gustavo BANALES

National Coach Men

Marcelo BIELSA

National Coach Women

Ariel LONGO

Chairperson of the Referees Committee

Vazquez JORGE

Head/Director of the Referees Department

Marcelo DE LEON

Referee Coordinator

Juan CARDELLINO

Futsal Coordinator

Kevork KOUYOUMDJIAN

تصنيف أوروغواي

تصنيف منتخب أوروغواي للرجال
تصنيف منتخب أوروغواي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
9
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
67
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أوروغواي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوروغواي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
٢٢ يناير ٢٠٢٤
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 15: FIFA Legend Cafu accepts The FIFA Fair Play Award on behalf of the Brazil senior mens national-team players during The Best FIFA Football Awards 2023 at the Eventim Apollo on January 15, 2024 in London, United Kingdom. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
المنتخب البرازيلي للرجال يفوز بجائزة FIFA للعب النظيف لتأكيد رسالة "لا للعنصرية".
١٦ يناير ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
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RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
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LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: The FIFA World Cup Trophy sits on display during the awards ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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