اتحاد أوروغواي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.auf.org.uy
العنوان
Guayabo 1531,
11200 MONTEVIDEO
Uruguay
طرق التواصل
الهاتف: +59-82/400 4814
البريد الإلكتروني:presidencia@auf.org.uy
فاكس: +59-82/409 0550
التنظيم
President
Ignacio ALONSO
Vice President
Gaston TEALDI
General Secretary
Maria DIAZ
Treasurer
Ignacio ALONSO
Media And Communication Manager
Matias FARAL
Technical Director
Gustavo BANALES
National Coach Men
Marcelo BIELSA
National Coach Women
Ariel LONGO
Chairperson of the Referees Committee
Vazquez JORGE
Head/Director of the Referees Department
Marcelo DE LEON
Referee Coordinator
Juan CARDELLINO
Futsal Coordinator
Kevork KOUYOUMDJIAN
تصنيف أوروغواي
تصنيف منتخب أوروغواي للرجال
تصنيف منتخب أوروغواي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
9
إيطاليا
إيطاليا
1718.82
10
كرواتيا
كرواتيا
1717.57
11
أوروغواي
أوروغواي
1665.99
12
المغرب
المغرب
1663.39
13
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
1661.70
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
67
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
69
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد أوروغواي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المنتخب البرازيلي للرجال يفوز بجائزة FIFA للعب النظيف لتأكيد رسالة "لا للعنصرية".
١٦ يناير ٢٠٢٤