قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

تتوفر ثلاثة من أصل ستة مقاعد مخصصة لأندية أمريكا الجنوبية

29 من أصل 32 نادياً مشاركاً في مرحلة المجموعات يمكنها التأهل كأبطال

21 نادياً يمكنها التأهل عبر مسار التصنيف

تعرفت أندية أمريكا الجنوبية الراغبة في الحصول على أحد المقاعد الثلاثة المتبقية للقارة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 2025™ على أولى خطوات التأهل للمحفل العالمي بعد انعقاد قرعة دور المجموعات لكأس ليبرتادوريس 2024 اليوم في مدينة أسونسيون في باراجواي. ينطلق دور المجموعات في 2 أبريل/نيسان بمشاركة 32 نادياً بينما سيقام النهائي في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

هل سيتأهل البطل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025؟

نعم. الفريق الذي سيتوج باللقب سيصبح هو رابع بطل لأمريكا الجنوبية ينضم إلى 32 فريقاً ستتنافس على اللقب الكبير في الولايات المتحدة العام المقبل، ليتبقى مقعدان للقارة.

لكن...

لن يحدث ذلك إلا إذا لم يتوج بالبطولة أحد الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي وهي الأندية التي توجت باللقب القاري في السنوات الثلاث الماضية.

ماذا سيحدث إذا توج بالميراس أو فلامنجو أو فلومينينسي باللقب مرة أخرى؟

ستتوفر ثلاثة مقاعد للأندية الـ 21 المشاركة في البطولة لتتأهل عبر مسار التصنيف.

لمحة سريعة عن سباق التأهل في أمريكا الجنوبية

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 6 مقاعد في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تأهل بالفعل: 3 أندية بالميراس (البرازيل)، فلامنجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل) (بصفتهم أبطال القارة).

أندية يمكنها التأهل كأبطال لنسخة 2024: 29 نادياً أتلتيكو مينيرو (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، ناسيونال دي فوتبول (أوروجواي)، إندبندينتي ديل فالي (الإكوادور)، برشلونة (الإكوادور)، سيرو بورتينيو (باراحواي)، إستوديانتس (الأرجنتين)، ليبرتاد (باراجواي)، ذا سترونجيست (بوليفيا)، ساو باولو (البرازيل)، بوليفار (بوليفيا)، تاليريس (الأرجنتين)، ديبورتيفو تاشيرا (فنزويلا)، كولو كولو (تشيلي)، أليانزا ليما (بيرو), إل دي يو كيتو (الإكوادور)، بينارول (أوروجواي)، جونيور (كولومبيا)، كاراكاس (فنزويلا)، ليفربول مونتيفيديو (أوروجواي)، يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس (بيرو)، غريميو (البرازيل)، سان لورينزو دي ألماغرو (الأرجنتين)، أتلتيكو روساريو سنترال (الأرجنتين)، ميلوناريوس (كولومبيا)، هواتشيباتو (تشيلي)، كوبريسال (باراجواي)، ديبورتيفو بالستينو (تشيلي)، بوتافوغو ريغاتاس (البرازيل). أندية يمكنها التأهل عبر مسار التصنيف: مقعدان*: 21 نادياً بوكا جونيورز (الأرجنتين)، ريفر بليت (الأرجنتين)، أوليمبيا (باراجواي)، ناسيونال دي فوتبول (أوروجواي)، إندبندينتي ديل فالي (الإكوادور)، برشلونة (الإكوادور)، سيرو بورتينيو (باراجواي)، إستوديانتس (الأرجنتين)، ليبرتاد (باراجواي)، ذا سترونجست (بوليفيا)، بوليفار (بوليفيا)، تاليريس (الأرجنتين)، ديبورتيفو تاشيرا (فنزويلا)، كولو كولو (تشيلي)، أليانزا ليما (بيرو)، إل دي يو كيتو (الإكوادور)، بينيارول (أوروجواي)، جونيور (كولومبيا)، كاراكاس (فنزويلا)، ليفربول مونتفيديو (أوروجواي)، يونيفرسيتياريو دي دي ديبورتيس (بيرو). * ستكون هناك 3 مراكز متاحة عبر مسار التصنيف إذا فاز بالميراس أو فلامنجو أو فلومينينسي بنسخة ليبرتادوريس 2024. أندية قريبة الآن من التأهل عبر مسار التصنيف: بوكا جونيورز (71 نقطة)، ريفر بليت (67)، أوليمبيا (57)

تفاصيل التأهل عبر التصنيف