اتحاد تشيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.anfp.cl
العنوان
Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén,
SANTIAGO DE CHILE
Chile
طرق التواصل
الهاتف: +56-2/2810 1800
البريد الإلكتروني:ffch@anfpchile.cl
فاكس: +56-2/228 435 10
التنظيم
President
Pablo MILAD
Vice President
Justo ALVAREZ
General Secretary
Jorge YUNGE
Treasurer
Elias VISTOSO
Media And Communication Manager
Gianfranco DAZZAROLA
Technical Director
Jorge GUERRERO
National Coach Men
Ricardo GARECA
National Coach Women
Luis MENA
Chairperson of the Referees Committee
Roberto TOBAR
Head/Director of the Referees Department
Carlos ULLOA
Referee Coordinator
Christian SCHIEMANN
Futsal Coordinator
Luis Alberto RAMIREZ
تصنيف تشيلي
تصنيف منتخب تشيلي للرجال
تصنيف منتخب تشيلي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
40
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
1475.62
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
36
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد تشيلي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣