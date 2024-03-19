اتحاد تشيلي لكرة القدم

اتحاد تشيلي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.anfp.cl

العنوان

Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén,

SANTIAGO DE CHILE

Chile

طرق التواصل

الهاتف: +56-2/2810 1800

البريد الإلكتروني:ffch@anfpchile.cl

فاكس: +56-2/228 435 10

التنظيم

President

Pablo MILAD

Vice President

Justo ALVAREZ

General Secretary

Jorge YUNGE

Treasurer

Elias VISTOSO

Media And Communication Manager

Gianfranco DAZZAROLA

Technical Director

Jorge GUERRERO

National Coach Men

Ricardo GARECA

National Coach Women

Luis MENA

Chairperson of the Referees Committee

Roberto TOBAR

Head/Director of the Referees Department

Carlos ULLOA

Referee Coordinator

Christian SCHIEMANN

Futsal Coordinator

Luis Alberto RAMIREZ

تصنيف تشيلي

تصنيف منتخب تشيلي للرجال
تصنيف منتخب تشيلي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
40
التشيك
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
تونس
1491.15
42
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1489.82
43
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
بنما
1475.62

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
36
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تشيلي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تشيلي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: FIFA President Gianni Infantino holds up a sign announcing Chile as the hosts for the FIFA U-20 World Cup 2025 during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
الرئيس
قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 10: FIFA President Gianni Infantino with Football Federation of Chile President Pablo Milad Abusleme during a meeting with the Football Federation of Chile at HoF, Home of FIFA on October 10, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم يزور جاني إنفانتينو بمقر FIFA
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 14: A group photo during the FIFA/CIES Interantional University Network Prize - FIFA Visit at HoF, Home of FIFA on September 14, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التأثير الاجتماعي
الفائزون بجائزة شبكة الجامعات الدولية FIFA/CIES يزورون مقر FIFA
Group photo of the FIFA/Conmebol Coach Educators course in Buenos Aires, April 2023. Photo: AFA Desarrollo
تطوير كرة القدم
ليونيل سكالوني يشارك في دورة تكوينية للمدربين في الأرجنتين
FIFA Technical Leadership Development Seminar for MA Technical Directors in Montevideo, Uruguay, between 29-31 March.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez (L) exchange gifts during the CONMEBOL Council Meeting as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Pascal Bitz/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يثني على مشجعي أمريكا الجنوبية في كلمته إلى مجلس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم
AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 17: A general view of the Chile dressing room prior to the International Friendly match between Argentina and Chile as part of the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament at North Harbour Stadium on February 17, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كل ما تحتاج معرفته عن كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣
LIMA, PERU - MARCH 29: (L-R) Luis Advíncula and Gianluca Lapadula of Peru celebrate with teammates after winning the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification match between Peru and Paraguay at Estadio Nacional de Lima on March 29, 2022 in Lima, Peru. Peru qualified for the 2022 FIFA World Cup Playoff match in June against Australia or the United Arab Emirates. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
بيرو إلى الملحق، والبرازيل في الصدارة