الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
متأهل كبطل قاري
مانشستر سيتيUEFAإنجلترا
Al Ahly SCCAFمصر
بالميراسCONMEBOLالبرازيل
نادي فلامنغوCONMEBOLالبرازيل
نادي الهلالAFCالسعودية
نادي ريال مدريدUEFAإسبانيا
Wydad Athletic ClubCAFالمغرب
نادي تشيلسيUEFAإنجلترا
Fluminense FCCONMEBOLالبرازيل
نادي أوراوا ريدزAFCاليابان
كلوب ليونConcacafالمكسيك
مونتيريConcacafالمكسيك
سياتيل ساونديرزConcacafالولايات المتحدة الأمريكية
متأهل عبر التصنيف
نادي بايرن ميونخUEFAألمانيا
Paris Saint-Germain FCUEFAفرنسا
نادي إنتر ميلانUEFAإيطاليا
BV Borussia 09 DortmundUEFAألمانيا
بورتوUEFAالبرتغال
بنفيكاUEFAالبرتغال
Auckland City FCOFCأوتياروا نيوزيلندا
Juventus FCUEFAإيطاليا
آلية التأهل
بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة بناءاً على معايير رياضية تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، وتثميناً لنتيجة كل مباراة من مباريات تلك المسابقة، صادق المجلس على المنهجية التالية للتصنيف الجديد الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA:
3 نقاط في حال الفوز
1 نقطة واحدة في حال التعادل
3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة
بالنسبة للأندية الأوروبية، ونظراً لاكتمال ثلاثة مواسم ومرحلة المجموعات من الموسم الرابع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتمد بالفعل نظام معامِلات تصنيف الأندية التابعة للاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته، فإن المبادئ المنهجية المعتمَدة حالياً لحساب معامِلات تصنيف الأندية الأوروبية - فيما يتعلق حصراً بمسابقة دوري أبطال أوروبا - ستنطبق بشكل استثنائي على عملية تحديد تصنيف الأندية الأوروبية الذي سيُعتمَد في مسار التأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA™. وفيما يلي، المنهجية المصادَق عليها لتحديد تصنيف الأندية الأوروبية:
نقطتان في حال الفوز
نقطة واحدة في حال التعادل
4 نقاط في حال التأهل لمرحلة المجموعات
5 نقاط في حال التأهل للدور ثمن النهائي
نقطة واحدة في حال التقدم لكل دور من الأدوار اللاحقة
المقاعد
آسيا: 4 أفريقيا: 4 أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 4 أمريكا الجنوبية: 6 أوقيانوسيا: 1 أوروبا: 12 البلد المضيف: 1
معايير التأهل
الاتحادات مع أكثر من 4 مقاعد
أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد
الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري
الاتحادات مع 4 مقاعد
أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد
فقط في حالة وجود أبطال متكررين لمسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد، الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري
الاتحادات مع أقل من 4 مقاعد
الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري بين أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد
معايير إضافية
يتم تطبيق حد أقصى لناديين من كل دولة في قائمة الأندية باستثناء في حال فوز أكثر من ناديين من نفس الدولة بمسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد خلال فترة الأربع سنوات
سيتم الإعلان عن تفاصيل مقعد البلد المضيف في الوقت المناسب.
في حالة التعادل، المعايير هي: 1) أفضل نتيجة فردية تم تحقيقها خلال فترة التصفيات 2) أحدث أفضل نتيجة 3) أفضل فارق للأهداف 4) أكبر عدد من الأهداف
إخلاء المسؤولية
في حالة عدم لعب المباريات (على سبيل المثال، إذا تم استبعاد ناد)، يتم منح النقاط لنتيجة تلك المباراة وفقًا للقرارات التي اتخذها الاتحاد القاري المعني. إذا أدت المباراة أو المباريات إلى تقدّم النادي إلى المرحلة التالية من المسابقة، يتم منح نقاط الوصول إلى تلك المرحلة بما يتماشى مع آلية التأهل للتصنيف.
سيتم تصنيف الأندية على أنها نشطة بمجرد حصولها على مكان مضمون في المرحلة الأولى ذات الصلة من المسابقة، بشرط أن تكون المنافسة قد بدأت.
يتم منح نقاط الوصول إلى مرحلة من مراحل المسابقات في الحالات التالية: - الوصول إلى مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها لدى جدولة المباريات؛ - الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الأولى بعد مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها بناءاً على جدول الترتيب في نهاية مرحلة المجموعات؛ - الوصول إلى الأدوار الإقصائية التالية، ويتم منح النقاط فيها عند معرفة الفائز في المباراة.
لا يتم تحديث التصنيف في الوقت الحقيقي. تتم عملية التحقق بعد كل جولة من المباريات وبعد التعادل.