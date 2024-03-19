اتحاد بيرو لكرة القدم

اتحاد بيرو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fpf.org.pe

العنوان

Av. Aviación 2085,

RUC: 20156399036 SAN LUIS - LIMA

Peru

طرق التواصل

الهاتف: +51-1/225 8236

البريد الإلكتروني:fepefutbol@fpf.org.pe

فاكس: +51-1/225 8240

التنظيم

President

Agustin LOZANO

Vice President

Arturo RIOS

Raul ROJAS

General Secretary

Sabrina MARTIN

Treasurer

Raul ROJAS

Media And Communication Manager

Romina ANTONIAZZI

Technical Director

Guillermo ECHEVARRIA

National Coach Men

Jorge FOSSATI

National Coach Women

Emily LIMA

Referee Coordinator

Minnelli ZAPATA ROJAS

Futsal Coordinator

Julio PASTOR

تصنيف بيرو

تصنيف منتخب بيرو للرجال
تصنيف منتخب بيرو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
31
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
تركيا
1505.28

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
73
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

30th January 2021 Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Libertadores Cup, Final, Palmeiras versus Santos The winners trophy in profile PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12263863 DiaEsportivo
المنظمة
قرعة ليبرتادوريس 2024 ترسم مسار سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
١٩ مارس ٢٠٢٤
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: FIFA President Gianni Infantino during the 77th CONMEBOL Ordinary Congress on November 3, 2023 n Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/FIFA)
الرئيس
قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Technical Leadership Development Seminar for MA Technical Directors in Montevideo, Uruguay, between 29-31 March.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
٧ أبريل ٢٠٢٣
FIFA emblem at the Home of FIFA
المنظمة
قرارات صادرة عن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة
٤ أبريل ٢٠٢٣
BRASILIA, BRAZIL - NOVEMBER 17: Detailed view of the World Cup Trophy during the Final of the FIFA U-17 World Cup Brazil 2019 between Mexico and Brazil at the Estadio Bezerrão on November 17, 2019 in Brasilia, Brazil. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سحب استضافة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ من بيرو
٣ أبريل ٢٠٢٣
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