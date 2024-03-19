اتحاد بيرو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fpf.org.pe
العنوان
Av. Aviación 2085,
RUC: 20156399036 SAN LUIS - LIMA
Peru
طرق التواصل
الهاتف: +51-1/225 8236
البريد الإلكتروني:fepefutbol@fpf.org.pe
فاكس: +51-1/225 8240
التنظيم
President
Agustin LOZANO
Vice President
Arturo RIOS
Raul ROJAS
General Secretary
Sabrina MARTIN
Treasurer
Raul ROJAS
Media And Communication Manager
Romina ANTONIAZZI
Technical Director
Guillermo ECHEVARRIA
National Coach Men
Jorge FOSSATI
National Coach Women
Emily LIMA
Referee Coordinator
Minnelli ZAPATA ROJAS
Futsal Coordinator
Julio PASTOR
تصنيف بيرو
تصنيف منتخب بيرو للرجال
تصنيف منتخب بيرو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
31
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
1505.28
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
73
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
74
الأردن
الأردن
1331.17
75
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد بيرو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
التطور التقني
المدراء الفنيون في أمريكا الجنوبية يطوّرون مهاراتهم القيادية خلال ندوة FIFA
٧ أبريل ٢٠٢٣