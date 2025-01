Un mois au féminin : janvier 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin aux Associations Membres

Un calendrier international chargé pour le football féminin à l'approche de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Inside FIFA passe en revue certains des récents travaux de développement menés dans le monde

La FIFA entend faire passer le nombre de joueuses à 60 millions d’ici à 2027. Pour atteindre cet objectif ambitieux, des programmes de développement ont été déployés aux quatre coins du monde, toutes les associations membres de la FIFA pouvant solliciter le soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son Programme de développement du football féminin de la FIFA afin de donner un nouvel élan au football féminin. Des informations complémentaires pour les AM sont disponibles ici.

Inside FIFA revient sur quelques-unes des activités qui ont contribué à l'essor du football féminin dans le monde ces dernières semaines.

L'année à venir

2025 s’annonce comme une année historique pour le football féminin international, tant au niveau mondial que continental. La toute première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ se déroulera aux Philippines, tandis que la première édition annuelle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ se tiendra au Maroc, avec un élargissement du nombre de participants. Il n'y aura plus 16 mais 24 équipes. Le Maroc deviendra ainsi la première nation africaine à accueillir ce tournoi.

La route vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ débutera le mois prochain en Afrique, au milieu d’une année riche en compétitions continentales. Des champions régionaux seront également désignés en Afrique (la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF), en Europe (l’EURO Féminin de l’UEFA), en Océanie (la Coupe des Nations Féminine de l’OFC) et en Amérique du Sud (la Copa América Féminine de la CONMEBOL).

D'autre part, les six confédérations organiseront pour la première fois un championnat continental de clubs. Pas moins de quatre continents verront leurs tournois respectifs se conclure en mai, avec la Ligue des Champions Féminine de la CAF qui clôturera ces 12 mois de compétitions en novembre.

Deux hôtes à la hauteur

L'essor du football féminin se poursuit sans relâche pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont organisé conjointement la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Grâce à des initiatives en faveur de l'héritage, la Nouvelle-Zélande a connu une augmentation stupéfiante de 27 % de la participation des filles et des femmes depuis 2022. Conformément aux campagnes menées pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, on a également constaté une croissance significative de la participation des ethnies sous-représentées, notamment des joueuses maories et pasifikas, qui ont augmenté de 14 % en une seule année.

La Fédération néo-zélandais de football (NZF) a également signé un accord avec Māori Football Aotearoa pour permettre aux deux organisations de se soutenir mutuellement et de contribuer à la mise en œuvre d'un large éventail de programmes.

« La croissance du football et du futsal en Nouvelle-Zélande au cours des dernières années est énorme, mais la Coupe du Monde Féminine a vraiment eu un impact significatif, ce qui est exactement ce que l'on souhaite voir comme résultat d'un méga-événement organisé ici », s'est réjoui Andrew Pragnell, directeur général de la NZF.

Des mesures similaires ont également été prises pour le football de l’autre côté de la mer de Tasman, suite à l'épreuve reine. Football Australia a récemment annoncé 118 subventions communautaires du Growing Football Fund. Les récipiendaires rejoignent les 121 bénéficiaires de la première série annoncée en mars 2024 – dont près de la moitié sont issus de régions –, les subventions fournissant une aide concrète aux clubs et associations de football féminin, notamment en matière de développement des entraîneurs, de formation, de vêtements adaptés et bien plus encore.

Japon

La Fédération japonaise de football (JFA) est depuis longtemps reconnue pour sa capacité à préparer tous les aspects de sa pyramide footballistique dans une optique de croissance à long terme. Cette vision a de nouveau été mise en avant récemment, le Japon ayant accueilli la première licence professionnelle de coaching exclusivement féminin en Asie.

Ce programme de sept jours a été le fruit d'une collaboration entre la FIFA, la Confédération asiatique de football (AFC) et la JFA, l'instance dirigeante du football mondial ayant étant représentée par la déléguée de la FIFA Sue Ronan.

Quatorze pays étaient représentés lors des sessions de la conférence de football de la JFA, avec le directeur technique de l'AFC, Andy Roxburgh, et le sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Japon, Hajime Moriyasu. Les participants ont également pu observer les séances d'entraînement de pré-saison d'un club masculin de la J.League et d'une équipe féminine de la Nadeshiko League.

« Ce cours est une initiative conjointe de l'AFC et de la JFA visant à augmenter le nombre d'entraîneures professionnelles de haut niveau titulaires d'une licence en Asie », a expliqué Masanaga Kageyama, directeur technique de la JFA. « Il vise à fournir aux talents existants des conseils supplémentaires pour les aider à obtenir de meilleurs résultats et à assurer leur succès futur. La JFA vise à former des entraîneurs capables d'entraîner à l'étranger. L'organisation de ce cours en collaboration avec l'AFC est donc un grand pas en avant pour ouvrir des portes aux participantes et au Japon dans son ensemble. »

Croatie

La Croatie a organisé, à Zagreb, un atelier sur les licences de clubs et la durabilité financière grâce au soutien du Programme de développement du football féminin de la FIFA. Environ 150 participants, principalement issus de clubs de différents niveaux de compétitions locales de football féminin et masculin, ont pu entendre une série d'intervenants locaux et internationaux sur des sujets variés, supervisés par le représentant de la FIFA Bruno Van Hellemont.

« Je suis heureux que la Fédération croate de football organise des ateliers comme celui-ci depuis de nombreuses années. Je suis convaincu que les procédures d'octroi de licences affectent grandement la qualité du football croate », a déclaré le président de la Fédération croate de football Marijan Kustić.

Rwanda

Une période très chargée d’activités de développement s’est achevée en décembre avec l’organisation d’un atelier sur la protection et l’eConnect dans le cadre du programme de développement des ligues de la FIFA. Les organisateurs de la Fédération rwandaise de football (FERWAFA) ont courageusement continué à mettre en œuvre le programme pour rendre hommage à Anne Mbonimpa, employée de football féminin de la FERWAFA et ancienne entraîneuse locale, décédée tragiquement et de manière inattendue en novembre.