Le football féminin poursuit sa progression en Arabie Saoudite

Les championnats locaux comptent désormais plus de 50 000 joueuses et 3 600 écoles y participent

"Le développement du football féminin saoudien a un impact dans tous les pays arabes et tous les pays musulmans de la planète. L'Arabie Saoudite a montré que c'était possible. Nous jouons des matches dans le monde entier et nous montrons qu'il est possible de développer le football féminin dans cette région. C'est un bon exemple pour tout le monde. Nous sommes un peu un modèle à suivre pour beaucoup de pays en développement", estime l'Allemande.