La Campagne de Promotion du Football Féminin donne des résultats dans le monde entier

La Campagne de Promotion du Football Féminin de la FIFA fait progresser la discipline au niveau local

Le programme aide les Associations Membres à stimuler la participation au Football Féminin

Inside FIFA se penche sur quelques-unes des nations qui en ont bénéficié en 2024

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ a prouvé à quel point le football féminin s'était développé dans toutes les régions du monde, avec le soutien de l'instance dirigeante du football mondial. De nouvelles nations se sont distinguées et, pour la première fois, des pays des six confédérations ont remporté des victoires au cours du tournoi.

Cette évolution est le reflet de l'investissement continu de la FIFA dans le football féminin et elle est appelée à perdurer en 2027, la compétition se déroulant pour la première fois en Amérique du Sud, au Brésil plus précisément ; la FIFA espérant voir 60 millions de filles et de femmes jouer au football dans le monde d'ici trois ans.

La Campagne de Promotion du Football Féminin a notamment pour but d’encourager les Associations Membres du monde entier à accroître la participation des jeunes. Pour ce faire, les fédérations concernées collaborent généralement avec la FIFA pour organiser des événements autour du football et créer des plateformes où les joueuses peuvent s'amuser et se sentir bien balle au pied.

De Tahiti à Porto Rico, du Honduras à l’Équateur et du Kenya au Laos, de nombreuses Associations Membres ont ainsi ont travaillé main dans la main avec la FIFA afind'offrir des opportunités sociales et inclusives à des jeunes filles partageant la même envie de découvrir le football dans un environnement propice.

Inside FIFA met en lumière quelques-uns des pays qui ont bénéficié, avec succès, de la Campagne de Promotion du Football Féminin en 2024.

Tahiti (juin 2024)

Les défis logistiques ont été surmontés lors des sessions de la Campagne de Football Féminin organisées par la FIFA à Tahiti, avec des jeunes venues d'îles éloignées de la Polynésie française. Les participantes ont rejoint les sessions du festival non seulement depuis l'île principale de Tahiti, mais aussi depuis Moorea, les îles Marquises et les îles Sous-le-Vent, territoires encore plus reculés. Cet engouement fait suite à la troisième place de Tahiti au Championnat féminin U-16 de l'OFC décrochée l'année dernière.

Porto Rico (juin & décembre 2024)

Porto Rico a organisé une série de festivals dans le cadre de la Campagne de Promotion du Football Féminin en juin 2024 et en accueillera d’autres en décembre de cette année. Près de 1 000 filles de la nation caribéenne devraient avoir participé aux festivals d’ici la fin de l’année !

Majorie Martínez, directrice du football féminin au sein de la Fédération portoricaine de football, espère que de nombreuses participantes seront motivées à continuer à jouer au football grâce à ces événements : "Ces festivals sont idéaux pour continuer à faire connaître ce sport. Ils offrent aux filles un moment de partage. Elles ont l'occasion rencontrer des joueuses de notre équipe nationale et des athlètes de différentes universités de Porto Rico. Elles peuvent s’identifier à elles et tomber en passion pour ce sport."

Honduras (juillet, août, septembre & octobre 2024)

La Campagne de Promotion du Football Féminin a été très active au Honduras, des festivals ayant été organisés durant quatre mois (juillet, août, septembre et octobre). Le Programme de Développement des Ligues de la FIFA y est également en cours. L’ambitieuse nation centraméricaine met en place des initiatives fortes pour développer davantage la discipline.

Équateur (juin, juillet, août & septembre 2024)

La Fédération équatorienne de football (FEF) a combiné les festivals de la Campagne de Promotion du Football Féminin et le Programme de Développement des Ligues de la FIFA tout au long de l’année 2024 afin de maximiser leur impact et d'identifier les talents féminins. Cela tombe à point nommé, la nation sud-américaine participant à sa toute première Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en octobre.

Des festivals ont eu lieu aux quatre coins du pays : Esmeraldas (juin), Santa Elena (juillet), Riobamba (octobre) et Ibarra (octobre), mobilisant près de 150 participantes par évènement. C’est la deuxième fois que l’Équateur bénéficie de la Campagne de Football Féminin de la FIFA. En 2023, la FEF a organisé des festivals de football à Quito, la capitale.

"Nous espérons pouvoir profiter de tous les programmes mis à disposition par la FIFA pour développer le football féminin", a déclaré Tatiana Burgos, coordinatrice du développement de la Fédération équatorienne de football, lors du récent atelier régional de football féminin de la FIFA pour la CONMEBOL, qui s'est tenu à Bogotá. "Elles [les participantes] sont toujours très enthousiastes à l'idée de réaliser leurs rêves."

Kenya (juillet & août 2024)

Le milieu de l’année a été une période chargée au Kenya, avec des festivals organisés dans les comtés d’Embu et de Samburu tandis que Busia a accueilli un grand événement en août. La Campagne de Football Féminin a été lancée avec succès dans ce pays d’Afrique de l’Est en 2023. Après plusieurs années d’efforts concertés, la Fédération kenyane de football a été récompensée par sa toute première participation à un tournoi mondial féminin, en l'occurence la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA dont le coup d'envoi s'apprête à être donné.

Laos (septembre 2024)

La Fédération lao de football a organisé en septembre son premier événement dans le cadre de cette Campagne de Football Féminin, dans la capitale Vientiane. Le taux de participation a été élevé, 240 filles âgées de 8 à 16 ans ayant pris part aux festivités. Les joueuses de l'équipe nationale féminine du Laos étaient également présentes pour interagir avec les jeunes.