Kane, le football féminin mauritanien en ordre de marche

Oumou Kane est directrice du département Football Féminin au sein de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM)

Sous son impulsion, la discipline connaît un essor dans le pays

La Mauritanienne a pris part au Programme pour la promotion des femmes aux postes de direction du football de la FIFA en 2018

« J’ai toujours lutté pour des causes justes. Je continuerai constamment à me battre pour l'égalité des droits, en particulier ceux des jeunes et des femmes. » Des paroles comme celles-ci ont une résonance particulière en ce 8 mars 2025, Journée internationale des femmes. Elles ont été prononcées au micro d’Inside FIFA par Oumou Kane, directrice du département football féminin au sein de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), en marge de la cérémonie d’ouverture de l’Académie des talents qui a eu lieu le 26 février dernier, à Nouakchott. Et si ses mots ont un écho important, ses actes aussi.

C’est très tôt qu’Oumou Kane a été confrontée à des formes de discrimination. « J'ai eu la possibilité d'aller à l'école pendant mon enfance, ce qui n'était pas donné à tout le monde dans ma communauté », confie-t-elle. « Les gens, en particulier les femmes, pensaient qu'il n'était pas normal de laisser une jeune fille aller à l'école. Mais je me suis battue pour sortir de ce carcan, pour aller étudier, et montrer aux jeunes filles qu'elles avaient en elle le pouvoir de devenir le porte-voix de celles qui ne pouvaient pas être entendues. »

Parmi ses nombreux faits d’armes, Oumou Kane a fondé en 2011 l'Association Multiculturelle pour un Avenir Meilleur (AMAM). Cette organisation non gouvernementale (ONG) milite en faveur du brassage culturel ainsi que du rapprochement des peuples et des cultures. En tant que présidente, elle a énormément fait évoluer les mentalités, quitte à en payer le prix fort . Elle a notamment eu de graves déboires avec la justice de son pays en 2017, après avoir organisé une manifestation pacifique dont le but était de réclamer de meilleures conditions de vie pour les jeunes marginalisés.

« J'étais convaincue qu'il fallait faire quelque chose. Avec le recul, c'était un combat nécessaire et une belle expérience. Cela me paraissait crucial d’agir », explique-t-elle. Courageuse, Oumou Kane sait faire bouger les lignes. Diplomate, elle est capable de faire tomber des barrières. C’est pour cela que la Fédération mauritanienne de football a fait appel à elle en 2016.

« Je connais l'environnement dans lequel vivent les femmes en Afrique, je sais quel est le poids de la tradition et de la société. J'ai toujours milité pour l'accès à l’éducation, pour la fin des mariages précoces des jeunes filles. Permettre aux femmes de pouvoir vivre de leur passion est également un cheval de bataille pour moi. Et le football apparaît bel et bien comme un levier pour toutes ces femmes qui souhaitent mettre un terme à tout ce qu'elles vivent au quotidien », explique la Mauritanienne.

Les progrès sont immenses. Le football féminin est en plein essor dans ce pays où le football n’a longtemps été conjugué qu’au masculin. Sous l’impulsion d’Oumou Kane, la sélection nationale féminine a même vu le jour en 2019. L’émotion de l’intéressée est encore palpable : « C'était un moment historique pour nous. Certaines filles ont commencé le football très tôt et ne rêvaient que de représenter un jour le pays », souligne-t-elle. « Le premier match contre Djibouti, en août 2019, restera gravé dans ma mémoire : Voir ces jeunes filles, les yeux écarquillés, entrer sur le terrain avec le maillot de l'équipe nationale, porté par le public, a été un moment fantastique à vivre. »

L’objectif est désormais d’intégrer le Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, que vient de rejoindre Djibouti justement. « C’est le but ! Nous nous y préparons avec Jordi (Arimany), le sélectionneur espagnol de notre équipe. Lentement mais sûrement, nous finirons par y arriver. J’ai bon espoir », confirme Oumou Kane. « Pour cela, nous avons beaucoup travaillé sur le développement du football de base, en particulier les catégories U-15 et U-17. A terme, cela devrait avoir un impact sur les senior. »

La FIFA a ajouté sa pierre à ce bel édifice : la Mauritanie a en effet été sélectionnée en 2023 pour intégrer un programme géré conjointement par l’instance dirigeante du football et par l'Agence Française de Développement (AFD) dont le but est de mettre en place en Afrique des académies de football inclusives qui apprennent également aux jeunes, les filles en particulier, à se préparer à la vie en dehors des terrains. « L'atmosphère y est vraiment merveilleuse. Cela fait un an que les filles ont intégré le centre, et elles y sont ravies », se réjouit Oumou Kane.