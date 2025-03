L’Afrique en vedette, le Japon à la fête

La première édition de l’année 2025 du Classement Féminin FIFA/Coca-Cola a d’ores et déjà battu un record puisque 196 équipes figurent désormais dans la hiérarchie mondiale. En effet, Djibouti (195e) y apparaît pour la première fois de son histoire. C’est l’un des principaux enseignements d’un trimestre au cours duquel 127 rencontres internationales ont été disputées, dont des matches des qualifications africaines pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™.

Hôtes de la SheBelieves Cup, les États-Unis (1ers) restent indétrônables malgré leur défaite (2-1) en finale du tournoi face au Japon (5e, +3), qui en profite pour retrouver le Top 5 neuf ans après l’avoir quitté. L’Espagne (2e), l’Allemagne (3e) et l’Angleterre (4e) restent intercalées. La Suède (6e, -1), le Canada (7e, -1) et le Brésil (8e, -1) reculent tous d’un rang dans un Top 10 que referment la RDP Corée (9e) et les Pays-Bas (10e).