Académie de la FIFA en Mauritanie : une cérémonie pour les accomplissements réalisés en Afrique

L’événement marque une nouvelle étape majeure dans la mise en œuvre du Programme de développement des talents de la FIFA

Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, était présente pour rendre hommage aux efforts de la Mauritanie en faveur des jeunes joueurs et joueuses

La FIFA ambitionne d’ouvrir 75 académies de haut niveau d’ici fin 2027, conformément à ses objectifs stratégiques pour un football mondial

Une cérémonie historique s’est tenue à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, afin de célébrer les progrès effectués par l’Académie de la FIFA ouverte dans le pays par le biais du Programme de développement des talents de la FIFA.

Elle s’est déroulée en présence d’Ahmed Yahya, le président de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM), Jill Ellis, la directrice du Football de la FIFA, Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, plus de 30 présidents d’associations membres africaines et de nombreux autres invités issus du monde du sport et de la politique..

Alors que plus de 20 Académies de la FIFA sont déjà opérationnelles à travers le monde, l’événement était le premier de ce type organisé dans une telle institution en Afrique. L’objectif était également de rendre hommage à l’engagement et le dévouement de la Mauritanie en faveur du développement des jeunes talents. Dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, il est prévu d’ouvrir 75 académies de haut niveau – gérées conjointement par la FIFA et les associations membres concernées – dans le monde entier d’ici 2027. Ces structures doivent permettre aux meilleurs talents, filles et garçons, de bénéficier du meilleur accompagnement possible, d’infrastructures adéquates et de la possibilité de pratiquer le football dans un environnement compétitif. La cérémonie, qui constituait une nouvelle étape vers la création d’un réseau international d’excellence, sera suivie par l’inauguration de nombreuses autres académies dans les semaines et mois à venir.

« Aujourd’hui est un grand jour pour le football en Mauritanie, un pays passionné où notre sport progresse et grandit sans cesse », a affirmé Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans une allocution vidéo. « Il s’agit d’un moment extrêmement important pour tous les jeunes talents de ce pays. Nous avons lancé le Programme de développement des talents il y a trois ans avec un objectif très simple : donner à chaque joueur et joueuse de talent la chance d’exprimer son potentiel, indépendamment de ses origines et de sa situation. » « C’est historique pour le football mauritanien », a pour sa part confirmé Ahmed Yahya, le président de la FFRIM. « L’ouverture de cette Académie de la FIFA en Mauritanie démontre la confiance de l’instance dirigeante envers nos efforts pour développer le football. Nos investissements dans la formation des jeunes talents sont essentiels pour assurer un avenir plus ambitieux à notre fédération. »