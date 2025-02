Toutes les données sur les transferts présentées dans le cadre de ce rapport portent exclusivement sur les transferts internationaux de joueuses et joueurs de football à onze professionnels. Les nombres sont tous arrondis. Toutes les données sont tirées des informations sur chaque transaction, fournies directement par les clubs et associations dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).

Période de rapport

Les données analysées concernent tous les transferts entre le 1er juin et le 2 septembre 2024. Ces données sont mises à jour quotidiennement. Pour permettre des comparaisons avec les années précédentes, nous avons utilisé la période entre le 1er juin et le dernier jour de la période d'enregistrement officielle pour la plupart des associations européennes, soit le 5 octobre en 2020, le 31 août en 2021 et le 1er septembre en 2022 et 2023.

Date des transferts

Dans le cadre de ce rapport, la date de transfert désigne soit la date à laquelle l’association qui engage a émis la demande de certificat international de transfert (CIT), soit, si le transfert ne nécessite pas de CIT, la date à laquelle le transfert atteint pour la première fois l’un des quatre statuts clôturés dans TMS (« Clos », « Clos – en attente de paiements », « En prêt – en attente de conclusion », « En prêt – en attente de paiements »). Seuls les transferts affichant une date de transfert correspondant à la période d'enregistrement sont inclus dans le présent rapport.

Transferts en attente

Dans le cadre de ce rapport, nous établissons une distinction entre les transferts conclus et les transferts en cours. Un transfert est considéré comme conclu s’il présente l’un des quatre statuts clôturés dans TMS (voir la section Date des transferts ci-dessus). Les transferts en attente sont ceux qui ont fait l’objet d’une demande de CIT de la part de la nouvelle association du joueur avant la fin de la période d’enregistrement, mais pour lesquels le CIT n’a pas encore été reçu, raison pour laquelle le joueur n’a pas encore été enregistré par l’association qui engage et son statut dans TMS est « En attente d’émission du CIT », « En attente de réception du CIT », « En attente de réponse au rejet de la demande de CIT », « En attente de confirmation d'enregistrement provisoire », « En attente de confirmation d’enregistrement », « La demande de CIT a été rejetée par l'ancienne association et ce rejet a été contesté par la nouvelle association », « En attente de décision » ou « En attente de notification de la décision ».

Indemnités de transfert

La notion d’indemnité de transfert couvre aussi bien les indemnités fixes, conditionnelles et libératoires telles que déclarées dans TMS. Pour les besoins du calcul, toutes les indemnités sont traitées comme des paiements en une fois, indépendamment de tout échelonnement des paiements éventuellement convenu entre les clubs. Tous les montants sont automatiquement convertis en USD selon le taux en vigueur le jour où l’instruction de transfert a été saisie dans TMS. Le montant cumulé des indemnités de transfert versées et reçues est affiché pour chaque confédération et chaque association, sauf si les clubs de la région concernée n’ont effectué au maximum qu’un unique transfert entrant ou sortant impliquant le versement d’une indemnité de transfert.

Types de transferts

Nous distinguons quatre types différents de transferts internationaux :

Sans contrat : lorsqu’un joueur qui n’est plus sous contrat avec quelque club que ce soit signe un contrat de travail avec un nouveau club au sein d’une nouvelle association sans qu’aucun accord entre clubs n’ait été signé.

Prêt : lorsqu’un joueur est recruté à titre temporaire par un nouveau club : a) sur la base d’un accord de prêt entre le club avec lequel il est sous contrat et un club d’une autre association pendant la période de validité du contrat de travail du joueur ; ou b) en cas de prolongation de prêt pour le nouveau club avec l’accord du club d’origine.

Retour de prêt : lorsqu’un joueur retourne dans son club d’origine au terme d’un prêt au sein d’un autre club.