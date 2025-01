Rapports sur le marché mondial des transferts

Le Global Transfer Market Report est publié chaque année en janvier et offre un aperçu détaillé de l'activité sur le marché des transferts internationaux au cours de l'année écoulée. Depuis 2018, il existe deux versions du rapport : une sur le football professionnel masculin et une sur le football professionnel féminin.

Rapports sur les 5 Grandes Ligues

Les Rapports d'Analyse de Fenêtres de Transferts des 5 Grandes Ligues donnent des informations convaincantes sur l'activité des transferts des 5 Grandes Ligues des associations membres de la FIFA : Angleterre, Allemagne, Espagne, France et Italie. Ils sont publiés deux fois par an. Une fois en février avec les données des périodes d'enregistrement d'hiver des 5 Grandes Ligues, et une fois en septembre avec les données des périodes d'enregistrement d'été des 5 Grandes Ligues.