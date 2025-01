Toutes les données sur les transferts présentées dans le cadre de ce rapport portent exclusivement sur les transferts internationaux de joueuses et joueurs de football à onze. Les nombres sont tous arrondis. Toutes les données sont tirées des informations sur chaque transaction, fournies directement par les clubs et associations membres dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).

La notion d’indemnité de transfert couvre aussi bien les indemnités fixes, conditionnelles et libératoires telles que déclarées dans TMS. Pour les besoins du calcul, toutes les indemnités sont traitées comme des paiements en une fois, indépendamment de tout échelonnement des paiements éventuellement convenu entre les clubs. Tous les montants sont automatiquement convertis en USD selon le taux en vigueur le jour où l’instruction de transfert a été saisie dans TMS. Le montant cumulé des indemnités de transfert versées et reçues est affiché pour chaque confédération et chaque association, sauf si les clubs de la région concernée n’ont effectué au maximum qu’un unique transfert entrant ou sortant impliquant le versement d’une indemnité de transfert.