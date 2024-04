L’initiative a réuni 50 invités lors de la dernière édition de la compétition

Les participants ont pu observer comment se déroulaient les opérations d’un tel événement

Des invités et officiels issus de dix associations membres et d’organisations d’autres sports ont participé

Alors que le rideau tombait sur la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de l’histoire, les joueuses et les supporters quittaient l’Australie et la Nouvelle-Zélande des souvenirs plein la tête et avec la volonté de continuer à faire rayonner le football féminin, imités par un petit groupe de futurs hôtes potentiels.Dans le cadre du programme d’observateurs de la FIFA, des officiels issus de dix associations membres, quatre confédérations et plusieurs autres organisations sportives étaient présents lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pour en suivre les opérations de l’intérieur.

Lors de chacune de ses épreuves phares, la FIFA sélectionne et invite des administrateurs et officiels impliqués ou potentiellement impliqués dans l’organisation d’événements futurs. Ceux-ci reçoivent des informations et observent les compétitions sous tous les angles pour comprendre comment s’organisent les plus grands événements sportifs mondiaux. Parmi les 50 participants se trouvaient des représentants des quatre candidatures à la prochaine Coupe du Monde Féminine, des officiels de confédérations, des administrateurs issus des mondes du rugby, du cricket, du basketball ainsi que d’autres fédérations de football et des agences gouvernementales australiennes et néo-zélandaises.

Le programme d’observateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ rencontre un franc succès 03:00

Toutes ces personnes ont tout d’abord bénéficié d’une réunion préparatoire au centre principal des opérations, où sont coordonnés tous les départements en charge des activités. Elles ont également assisté à des présentations sur le fonctionnement des opérations avec des employés et des bénévoles, ainsi que sur l’intégration de services. Le programme comprenait aussi des visites au centre de commande technologique, sur les sites officiels d’hébergement, sur le site d’entraînement du camp de base des arbitres, dans les deux stades de Sydney et sur un des sites d’entraînement de Sydney.

L’un des participants du programme, Iñigo Riestra, secrétaire général de la Fédération Mexicaine de Football, a déclaré : "Je souhaite remercier la FIFA pour cette opportunité. Lire des manuels est une chose, visiter des lieux concrets en est une autre. C’est une occasion rêvée de rencontrer le personnel de la FIFA, qui a pu partager ses connaissances avec nous." Manuela Biz, consultante en communication pour la candidature de la Fédération Brésilienne de Football, a ajouté : "Ça change tout ! Le fait de pouvoir rencontrer les supporters en personne et de voir leur engouement et leur énergie nous rappelle pourquoi nous voulons faire ce que nous faisons. C’est formidable."

Lydia Monyepao, directrice générale et secrétaire générale de la Fédération Sud-Africaine de Football, a indiqué : "C’était très instructif, mais aussi très stimulant. Nous avons assisté à toutes les étapes des opérations, qu’elles concernent l’hébergement, les stades ou les camps de base des arbitres. Les enseignements étaient nombreux. Nous avons visité les stades de Sydney. Nous sommes aussi allés au Centre international de diffusion et nous avons pu suivre le football du point de vue des supporters. C’est une aide précieuse pour nos préparations." Bart van Soest, chef de projet chargé de la candidature conjointe de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne, a déclaré : "La théorie reste la théorie. Ici, nous avons affaire à quelque chose de concret. Par exemple, tout le monde regarde des matches et suit les compétitions, mais le fait d’avoir pu visiter les coulisses et le Centre international de diffusion nous a beaucoup apporté. On ne peut pas s’en rendre compte sans ce type de visites. On nous montre les éléments essentiels, comme les sites ou les zones de divertissement. C’est très instructif."

Les participants ont également assisté à des matches au Stadium Australia et au Sydney Football Stadium, mais aussi suivi une rencontre depuis le FIFA Fan Fest™ de Sydney.

Avant de rejoindre le programme, les 18 officiels représentants les associations membres candidates à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ ont également assisté à un séminaire d’information en vue de cette édition.

Ainsi, les équipes chargées des candidatures de l’Afrique du Sud et du Brésil, ainsi que des candidatures conjointes Belgique / Pays-Bas / Allemagne et Mexique / États-Unis, ont bénéficié de présentations exhaustives sur les divers aspects organisationnels, assurées par des acteurs clés de la Coupe du Monde Féminine 2023.

Le séminaire de deux jours a permis d’aborder les questions relatives à la procédure de candidature, aux stades, aux installations et services pour les équipes, à la diffusion, aux transports, à la sécurité, au développement durable, aux droits humains, aux aspects financiers et juridiques ainsi qu’à la conformité.