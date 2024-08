La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ continue de résonner en Océanie

L'impact de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 se fait encore sentir un an après

Le football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande connaît une forte croissance

Les joueuses des deux pays partagent leurs souvenirs avant la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en Colombie

Un peu plus de 12 mois se sont écoulés depuis la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™, qui a couronné l'Espagne - pour la première fois de son histoire - après avoir battu l'Angleterre 1-0 à l'issue d'un match mémorable.

Un format à 32 équipes, un public venu en masse, un football de qualité et de nombreuses surprises... Le Président de la FIFA Gianni Infantino a décrit le tournoi comme "tout simplement la plus grande et la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA de l'histoire".

Le tournoi a été particulièrement inspirant pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, coorganisateurs de l'édition 2023. L'organisation de cette Coupe du Monde a d'ailleurs entraîné une augmentation des chiffres de participation significative et une affluence record.

De toute évidence, cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a maintenu son rayonnement alors que les deux nations se préparent à participer à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.

"Cette Coupe du Monde a été un moment très fort", explique Sasha Grove, défenseuse de l'équipe d'Australie U-20. "Regarder évoluer des joueuses contre lesquelles vous avez joué, et les voir ainsi briller et s'épanouir sur la scène internationale, cela aide à matérialiser le chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre ce niveau. C'est une véritable source d'inspiration." Les souvenirs se bousculent dans la tête de la joueuse de Western United : "Le premier match des Matildas contre l'Irlande et la victoire 1-0 devant un public aussi nombreux et un stade à guichets fermés, c'était du jamais vu pour ma famille et moi. Le rugissement et le bruit lorsque Steph Catley a marqué le penalty sortaient de la réalité".

"Ces souvenirs et cette expérience permettent de réaliser que c'est ce bien que vous voulez faire. A titre personnel, j'ai toujours travaillé en vue de participer un jour à la Coupe du Monde U-20 : ce que je m'apprête à vivre est donc tout à fait spécial," souligne-t-elle, à l'approche du match d'ouverture, ce 31 août, à Bogota, face à l'hôte colombien

Le "feeling" est le même chez Peta Trimis, sa coéquipière : « Regarder la Coupe du Monde Féminine a généré chez moi une grande motivation », confirme l'attaquante de 18 ans. "La foi des supporters, le courage et la qualité des joueuses m'ont donné l'envie d'être un jour sur ce terrain pour représenter mon pays."

À l'instar de l'Australie, les retombées ont été également très positives concernant la Nouvelle-Zélande, tant sur l'aspect financier que sur la qualité du jeu. L'attaquante néo-zélandaise Ruby Nathan, qui a participé à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2022 et qui a déjà fait cinq apparitions en équipe nationale senior, estime qu'Australie & Nouvelle-Zélande 2023 a été une grande source de motivation.

"Pouvoir voir des joueuses de classe mondiale sous nos yeux était une opportunité incroyable, et cela a inspiré tout notre groupe", dit-elle. "J'ai pu assister en direct à la demi-finale Espagne-Suède, à l'occasion de laquelle certaines des meilleures joueuses du monde se sont mises en évidence. C'était incroyable d'avoir cette opportunité."

"Participer à une Coupe du Monde senior est l'un de mes objectifs. Je vois la Coupe du Monde U-20 comme un tremplin. Ces occasions ne se présentent pas très souvent. Jouer contre des équipes de classe mondiale est une chance inouïe pour nous toutes."

Zoe McKeeken, défenseuse des Football Ferns, partage ce point de vue. "Nous n'avions jamais vraiment connu le football féminin de cette manière", analyse-t-elle. "C'est quelque chose que nous avons toutes admiré et auquel nous aspirons et j'espère que nous serons, à notre tour, et à notre manière, source d'inspiration pour notre pays".

La Nouvelle-Zélande peut également s'inspirer de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Uruguay 2018. Les Kiwis avaient déjoué les pronostics pour décrocher une surprenante troisième place. En Colombie, les Océaniennes affronteront le Japon, l'Autriche et le Ghana en phase de groupes.