Les retombées positives de l’épreuve reine continuent pour les clubs

Près d’un an après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande continuent d’en récolter les fruits. Plusieurs clubs professionnels et amateurs des deux pays hôtes ont ainsi reçu des fonds au titre du Programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, dont la liste des récipiendaires été dévoilée cette semaine. Lancé à l’occasion de l’édition 2019 de la compétition, ce programme vise à récompenser les clubs éligibles ayant contribué à former les joueuses sélectionnées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Plus de 80 clubs répartis aux quatre coins des territoires australien et néo-zélandais recevront des fonds par le biais de leur association membre respective. Diverses parties prenantes du football féminin expliquent en quoi cette initiative peut favoriser l’essor de la discipline à tous les niveaux et inciter à poursuivre les efforts de développement.

Les joueuses

"C’est un grand pas en avant pour le football de base et les clubs professionnels. Cela aidera à renforcer tous les aspects du football féminin, notamment le développement des installations et la formation des entraîneurs", a déclaré Annalie Longo, milieu de terrain des Football Ferns et responsable du développement du football féminin pour le compte de la Fédération Néo-Zélandaise de Football. "En Nouvelle-Zélande, il n’est pas facile d'obtenir des sponsors et de lever des fonds en faveur du football féminin. Cette initiative contribue donc au développement pérenne de notre sport. La Coupe du Monde Féminine a été un formidable moteur de croissance pour nous. Ce coup de projecteur a entraîné une hausse de 13% du nombre de pratiquantes. C’est une très bonne nouvelle, mais cela représente aussi une surcharge de travail pour les clubs. La Coupe du Monde Féminine nous a beaucoup apporté en termes d’exposition et de développement, et ces fonds vont nous aider à maintenir la dynamique."

Les clubs professionnels

"Ce programme est une véritable aubaine pour les clubs, et cela va les inciter à former des joueuses de haut niveau", a déclaré Tom Sermanni, responsable du football féminin des Western Sydney Wanderers. "C’est une juste récompense et un beau signe de reconnaissance pour les clubs de A-League. Cet argent sera réinjecté dans le football et nous aidera à investir encore davantage. Les Wanderers ont été fiers de voir Clare Hunt briller sous le maillot australien lors de la compétition, et nous espérons que cette politique profitera aux Matildas sur le long terme. Pour les clubs, il est très important d’alimenter la dynamique de développement du football féminin, qui est très en vogue dans cette formidable terre de football qui s’étend à l’ouest de Sydney."

Les clubs amateurs