Promouvoir le respect des droits humains, l’inclusion, le respect et la lutte contre la discrimination lors de l’événement

Garantir que des politiques, procédures et formations en matière de droits humains, de diversité et de lutte contre la discrimination sont mises en œuvre pour identifier et traiter tout impact négatif de la compétition et toute éventuelle discrimination structurelle susceptibles d’être exacerbés dans les stades et en-dehors, à l’encontre de groupes particulièrement vulnérables et historiquement marginalisés. Cartographier les incidences, tester les initiatives et veiller à encourager de façon significative l’implication et l’inclusion des Aborigènes et des Maoris dans les opérations de la compétition, afin de favoriser l’auto-détermination et de promouvoir le respect des cultures aborigènes et maories. Cartographier les incidences, tester les initiatives et veiller à encourager de façon significative l’implication et l’inclusion d’autres groupes vulnérables et historiquement marginalisés susceptibles de subir de façon disproportionnée des conséquences négatives de la compétition (par ex. les femmes et les minorités sexuelles, les minorités ethniques et religieuses, les personnes en situation de handicap, les sans-abri, les pauvres, les personnes à faible revenu, les enfants et adolescents, les migrants et autres parties prenantes vulnérables). Mettre en place des mesures visant à favoriser la liberté d’expression des supporters et des joueurs en matière de respect des droits humains et de lutte contre la discrimination, tout en évitant que l’événement soit utilisé à mauvais escient pour faire passer des messages politiques inadéquats. Célébrer et promouvoir la diversité et l’inclusion en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, en particulier en faveur des Aborigènes, des Maoris et d’autres groupes vulnérables et historiquement marginalisés