La stratégie de développement durable de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ s’appuyait à la fois sur le cadre réglementaire et les ambitions de longue date de la FIFA et sur les priorités sociales, économiques et environnementales définies en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande. Les mesures et actions entreprises dans l’optique de la compétition ont couvert les thèmes clés que sont l’accessibilité, la sécurité, les droits humains, le droit du travail, l’égalité des sexes, la santé, l’action climatique, la réduction des déchets, la construction durable et les procédures d’acquisition. En tant que compétition qui se déroulait dans deux pays différents, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a reconnu l’unicité de l’histoire et de la culture des Aborigènes d’Australie et des Maoris d’Aotearoa Nouvelle-Zélande. En Australie, les organisateurs ont reconnu les gardiens ancestraux des terres et rendu hommage aux Anciens d’hier, d’aujourd’hui et de demain. En Aotearoa Nouvelle-Zélande, les organisateurs ont reconnu les Maoris en tant que partenaires Tangata Whenua et Te Tiriti O Waitangi.