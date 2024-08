Désignation des arbitres de République dominicaine 2024™

La compétition débutera le 16 octobre et se terminera le 3 novembre

Trente-huit femmes convoquées – 12 arbitres de champ, 24 arbitres assistantes et deux arbitres de réserve

Au total, ce sont 38 femmes – 12 arbitres de champ, 24 arbitres assistantes et deux arbitres de réserve – qui dirigeront les rencontres.

"Nous avons sélectionné un groupe d’arbitres talentueuses, et la Coupe du Monde Féminine U-17 sera essentielle pour leur développement. Après le succès de la Coupe du Monde Féminine l’an dernier, nous travaillons d’ores et déjà sur Brésil 2027. Nous savons qu’un important changement générationnel va devoir s’opérer, et cette compétition va permettre à de nombreuses arbitres potentiellement candidates pour le Brésil de bénéficier des conseils des meilleurs instructeurs de la FIFA", a déclaré le président de la Commission des Arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina.