Les arbitres de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 bénéficieront d'un soutien vidéo

Le soutien vidéo sera disponible tout au long de la compétition

Ce nouveau dispositif constitue une alternative simplifiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage

Le test mené durant le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2024™ a été concluant

Le soutien vidéo, une alternative simplifiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage, va faire l’objet d’un nouveau test durant la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts de la FIFA pour mettre la technologie au service des arbitres.

Cette décision fait suite aux résultats encourageants d’un premier test réalisé à l’occasion du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars 2024™, qui s’est déroulé en mai à Zurich (Suisse). L’annonce est intervenue durant le tirage au sort de la phase finale de Colombie 2024, programmée du 31 août au 22 septembre.

Rappelons que plus de 200 compétitions et 65 associations membres à travers le monde ont déjà adopté l’assistance vidéo à l’arbitrage. Toutefois, la FIFA a reçu de nombreuses demandes émanant d’associations membres désireuses d’aider leurs arbitres tout en gardant la maîtrise de leurs dépenses.

Le soutien vidéo a donc été conçu pour répondre à ce besoin. Le système, qui utilise moins de caméras, est géré directement par les arbitres sur le terrain et non par un arbitre vidéo attitré. Cette solution a le mérite de rendre la technologie plus accessible et de réduire les coûts associés à la formation et à l’acquisition d’équipements.

"Les résultats observés à l’issue des 36 matches du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars sont très, très positifs. Nous sommes donc ravis d’organiser un nouveau test, cette fois en Colombie. À long terme, nous espérons faire en sorte que toutes les fédérations soient en mesure d’intégrer un des concepts de l’assistance vidéo à l'arbitrage à leurs compétitions", a déclaré Pierluigi Collina, le président de la Commission des Arbitres de la FIFA.

"Quel que soit leur niveau, les arbitres subissent une pression énorme. Ils ont besoin de notre aide. Ce nouveau système, qui reprend les principes de l’assistance vidéo à l’arbitrage, a été pensé pour éviter les erreurs flagrantes. Il va permettre à un plus grand nombre d’arbitres, de joueurs et d’entraîneurs de profiter des avantages de la technologie."

Comment ça marche ?

Le soutien vidéo fonctionne sur le même principe que l’assistance vidéo à l’arbitrage : seuls les incidents manifestes dans des situations susceptibles de changer le cours d’un match peuvent faire l’objet d’une analyse. Contrairement à ce qui se passe pour l’assistance vidéo à l’arbitrage, c’est aux entraîneurs de prendre l’initiative en effectuant un mouvement de rotation des doigts et en présentant une carte de demande au quatrième arbitre. L’arbitre principal vérifie alors l’incident sur un écran situé au bord du terrain, avec l’aide d’un technicien vidéo.

Chaque équipe dispose d’un nombre de demandes limité : ce chiffre a été fixé à deux par équipe et par match pendant le Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars ; il en sera de même pour la Coupe du Monde Féminine U-20.

Le soutien vidéo a été testé sur l’ensemble des 36 matches du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars, dans plusieurs configurations de caméras.

