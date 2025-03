Les prémices d'une génération dorée au Salvador

Le Salvador s'est qualifié pour la première Coupe du Monde U-17 de la FIFA de son histoire

L'objectif à moyen terme est que les A se qualifient à nouveau pour la Coupe du Monde

La FIFA en soutien grâce à ses programmes Forward et Développement des talents

La date du 16 février 2025 restera gravé en lettres d'or dans les annales du football salvadorien. Ce jour-là, la sélection U-17 a obtenu son sésame pour participer à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ en battant la Jamaïque et terminant ainsi première de son groupe lors des éliminatoires de la Concacaf.

« C'est un accomplissement. Nous sommes très satisfaits de nous être qualifiés pour la première fois de notre histoire pour une Coupe du Monde U17. C'est une grande fierté pour la fédération salvadorienne de football et pour tout le peuple. C'est quelque chose d'historique », se réjouit Rolando González, président de la Commission de régularisation de la Fédération salvadorienne de football (FESFUT), pour Inside FIFA.

Le Salvador participera à Qatar 2025 à son premier tournoi FIFA U-17. La dernière qualification salvadorienne à un tournoi FIFA junior remonte à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Turquie 2013™. Ce sont 12 années de travail acharné qui se sont écoulées.

« A mon arrivée à la fédération, la première chose que j'ai faite a été d'analyser l'ensemble de la structure de fond en comble. Nous avons décidé de mettre l'accent sur la prise en charge de l'équipe et des joueurs », explique González. « Nous avons engagé des psychologues et des nutritionnistes. Nous avons organisé des matches amicaux et nous sommes partis en quête de joueurs aux États-Unis, où il y a beaucoup de Salvadoriens, ainsi que sur le territoire national afin de sélectionner les meilleurs d'entre eux. Nous les traitons comme des professionnels.»

« Nous devons accompagner les équipes de jeunes, faire venir des talents, et leur permettre de se développer. L'approche doit être ascendante, de sorte que ces équipes fournissent à terme des joueurs pour les équipes U-20, U-21, olympiques et seniors. C'est le secret du développement du football ».

« Nous mettons en œuvre le Programme de développement des talents de la FIFA pour trouver ces jeunes joueurs. Pour cela, nous avons divisé le pays en quatre parties. Grâce à nos entraîneurs répartis ainsi aux quatre coins du pays, nous pouvons construire des équipes avec les meilleurs joueurs de chaque région », ajoute González.

« De plus, grâce au programme Forward de la FIFA, nous pouvons poursuivre le déploiement de pas moins de 26 programmes créés avec l'aide du gouvernement salvadorien pour le développement du football chez les jeunes ».

Le Programme Forward de la FIFA a déjà joué un rôle clé dans le pays avec l'inauguration de la Villa Selecta - une résidence pour les équipes nationales salvadoriennes - un événement auquel avait assisté le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il existe aussi, désormais, un complexe dont l'équipe U-17 a pu bénéficier lors de ses préparatifs pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™.

Cette Coupe du Monde, qui se déroulera du 3 au 27 novembre, sera la plus importante de l'histoire de la compétition à ce jour. Pour la première fois, elle réunira 48 équipes et, à partir de cette année, elle sera disputée chaque année, conformément au But n° 4 des Objectifs Stratégiques pour un Football Mondial - 2023-2027 : organiser davantage de tournois de jeunes, dans les différentes catégories d'âge.

« Je pense que c'est une excellente décision », a déclaré González. « Il est très important que les joueurs participent à des compétitions dès leur plus jeune âge. C'est comme ça qu'ils commencent à se développer en tant que footballeurs. Cela nous aidera à avoir des équipes plus fortes et plus compétitives dans le futur ».

Rafael Inojosa représente justement l'avenir. Le capitaine de la sélection salvadorienne U-17 revient volontiers sur leur exploit au micro d'Inside FIFA : « Nous sommes très fiers d'avoir écrit l'histoire. Au début, j'ai eu du mal à réaliser. Je pleurais, j'étais heureux, je voyais tous mes coéquipiers pleurer aussi. Nous étions sur un nuage », confie-t-il, se remémorant le moment où l'arbitre a donné le coup de sifflet final de leur match, une victoire 2-1 contre la Jamaïque.

« C'est un rêve qui se réalise pour nous, mais maintenant nous nous concentrons sur le nouvel objectif avec cette volonté de donner une bonne image de nous-mêmes à la Coupe du Monde. J'espère qu'ainsi nous inspirerons les jeunes générations du Salvador.»

Les U-17 espèrent se faire un nom au Qatar. « Nous voulons passer le premier tour », lance-t-il, rappelant également les exploits de ses aînés qui ont participé aux Coupes du Monde de la FIFA 1970 et 1982.

« Avoir l'opportunité de participer à une Coupe du Monde est une source de motivation pour les jeunes du Salvador. Il est important que ceux qui nous regardent aient conscience qu'ils peuvent eux aussi réaliser des choses similaires », explique-t-il, avant de conclure par un message : « Nous ne devons pas nous arrêter là. Nous sommes la première équipe salvadorienne à participer à une Coupe du Monde U-17, mais nous ne voulons pas être les derniers. Nous voulons que d'autres générations suivent nos traces. Nous avons ouvert la voie aux générations futures et je suis sûr que d'autres se qualifieront à nouveau bientôt."

L'objectif à moyen terme est que les A se qualifient à nouveau pour la Coupe du Monde. González est optimiste. « Nous venons de changer de sélectionneur. Nous avons engagé Hernán 'Bolillo' Gómez, qui est très expérimenté. Il a signé un contrat avec nous jusqu'en 2030, mais nous sommes entièrement concentrés sur le court terme et sur la Coupe du Monde de la FIFA 26™ », souligne-t-il.

Le Salvador a bien entamé sa campagne de qualification avec une victoire et un match nul lors de ses deux premiers matches dans le Groupe F. González est convaincu que cela ne s'arrêtera pas là.